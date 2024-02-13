13 Şub 2024 - 18:46- Siyaset G:

Sarı büyükşehirin borçları üzerinden Büyükakın'a yüklendi! 

Kocaeli Büyükşehir'in yine en borçlu belediye olması üzerinden CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Büyükakın'a yüklendi. Sarı " Tahir Büyükakın'ın vaktinin dolduğunu gösteriyor."Tahir Büyükakın'ın vaktinin dolduğunu gösteriyor."dedi Tahir Büyükakın'ın vaktinin dolduğunu gösteriyor.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Sarı büyükşehirin borçları üzerinden Büyükakın'a yüklendi!  mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yine Türkiye'nin en borçlu belediyesi olurken en borçlu belediyeler ise AKP'li ve kayyım tarafından yönetilen belediyeler oldu. Kocaeli Büyükşehir'in borçlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Sarı AKP'li Büyükşehir başkanı Tahir büyükakın'a yüklendi.

ZİRVEYE TAŞIDIĞI TEK ALAN

Kocaeli Büyükşehir'in en borçlu belediye olmasına ilişkin CHP İl Başkanı Bülent Sarı "2004 yılından bu yana Kocaeli'yi yöneten AKP'li başkanlar, kenti zirveye taşıdığı tek alanın borçlar olduğunu kanıtladılar. Yıllardır en borçlu belediye ünvanını elinde tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yine bu unvanı korudu.

KOCAELİ'Yİ BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEDİ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 31 Aralık 2023 tarihinde güncellediği verilere göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en borçlu belediye oldu. AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milyarlarca liralık bütçeyi savurarak Kocaeli'yi borç batağına sürükledi.

VAKTİNİN DOLDUĞU GÖSTERİYOR!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 2 milyar 123 milyon 984 bin TL olarak açıklandı. Bu noktaya gelinmiş olması, Tahir Büyükakın'ın vaktinin dolduğunu gösteriyor. 31 Mart'ta, kaynakları halk için titizlikle kullanacak olan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Atasoy Bilgin'in ilk işi bu borçları ödeyip tasarruf etmek olacaktır. 31 Mart akşamı, bu israf düzenine dur diyene kadar mücadeleye devam edeceğiz.

# türkiye, cumhuriyet, chp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tahir Büyükakın

13 Şub 2024 - 18:46 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.102 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ha Ha Ha Ha - bütün Türkiye İstanbullunun en borçlu şehiri biliyor hatta öylesine borçluki uluslararası her hanki bir finans çevresinden kara listeye alınıp bir TL bile borç verilmeyecekler listesinin başında geçiyor ne dersin sarılım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Şubat 18:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL