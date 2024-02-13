Sarı büyükşehirin borçları üzerinden Büyükakın'a yüklendi! 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yine Türkiye'nin en borçlu belediyesi olurken en borçlu belediyeler ise AKP'li ve kayyım tarafından yönetilen belediyeler oldu. Kocaeli Büyükşehir'in borçlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Sarı AKP'li Büyükşehir başkanı Tahir büyükakın'a yüklendi.

ZİRVEYE TAŞIDIĞI TEK ALAN

Kocaeli Büyükşehir'in en borçlu belediye olmasına ilişkin CHP İl Başkanı Bülent Sarı "2004 yılından bu yana Kocaeli'yi yöneten AKP'li başkanlar, kenti zirveye taşıdığı tek alanın borçlar olduğunu kanıtladılar. Yıllardır en borçlu belediye ünvanını elinde tutan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yine bu unvanı korudu.

KOCAELİ'Yİ BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 31 Aralık 2023 tarihinde güncellediği verilere göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en borçlu belediye oldu. AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milyarlarca liralık bütçeyi savurarak Kocaeli'yi borç batağına sürükledi.

VAKTİNİN DOLDUĞU GÖSTERİYOR!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 2 milyar 123 milyon 984 bin TL olarak açıklandı. Bu noktaya gelinmiş olması, Tahir Büyükakın'ın vaktinin dolduğunu gösteriyor. 31 Mart'ta, kaynakları halk için titizlikle kullanacak olan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Atasoy Bilgin'in ilk işi bu borçları ödeyip tasarruf etmek olacaktır. 31 Mart akşamı, bu israf düzenine dur diyene kadar mücadeleye devam edeceğiz.