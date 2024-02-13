TMMOB'den ilk açıklama!

Erzincan İliç'teki altın madeninde maden cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi. 9 işçisine maden faciası nedeniyle ulaşılamadığı öğrenildi.
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB), maden faciasına ilk tepkiyi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla gösterdi.
"FACİA GELİYOR DEDİK"
TMMOB'nin açıklamasında teknik ekip ile bölgeye gitmek üzere hazırlık yapıldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Erzincan İliç Çöpler Altın Madeninde yaşanan facia, göz göre geliyorum diyen bir faciadır. 6 Aralık 2023 tarihinde İliç'de açtığımız iki ayrı davanın bilirkişi keşfindeydik. 2. Kapasite artırımı için Bakanlığın verdiği ÇED olumlu kararı ve Açık ocak işletme genişletmesi için verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı açtığımız davalardı. İliç Çöpler Altın Madeni işletmesi kapatılmalıdır ve rehabilite çalışmalarına başlanmalıdır dedik. Facia geliyor dedik... Facia geldi... Öncelikle işçilerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Teknik ekibimiz ile bölgeye gitmek üzere hazırlık yapıyoruz."
NE OLMUŞTU?
Erzincan İliç'te Kanadalı bir şirketin altın madeninde maden cevher döküm sahasında toprak kayması meydana geldi. Anagold Madencilik ve SSR Mining şirketlerinin faaliyet yürüttüğü bu maden sahası daha önce siyanür sızması iddialarıyla da gündeme gelmişti. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda en az 9 işçinin göçük altında kaldığı açıklandı.
Kaynak: CUMHURİYET
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.