TOPRAK KAYMASININ ARDINDAN İSYAN ETTİ!

Bölgede uzun yıllardır madene karşı mücadele eden Sedat Cezayirlioğlu, Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen toprak kayması ardından sosyal medya üzerinden bir videolu bir mesaj paylaştı.
Cezayirlioğlu şunları söyledi:
“Yıllardır ‘ Türkiye’yi felakete sürükleyeceksiniz’ diye bas bas bağırıyorum. Şu anda Türkiye’yi değil, dünyayı felakete sürüklediniz. Dünyanın en büyük 3. altın madeni. Çöpler Altın Madeni’nde dünyanın en büyük felaketi yaşanıyor. Milyarlarca ton, 39 çeşit kimyasal ölümcül madde patladı. Altında göçük oluştu. Altında iş makineleri, kamyonlar kaldı. Ölüler var. Geçen yıl dosyamı kapatan İliç Savcısı, Ahmet Çalık’ı aklamıştın. Şimdi git bedelini öde. Dosyalarımı kapatan Erzincan Mahkemesi, gidin bedelini ödeyin. Binali Yıldırım, benimle ilgili açıklama yapmıştın. Bu felaket yaşanıyor şu anda. Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük felaketi yaşandı.”
— ??Sedat CEZAYİRLİOĞLU (@sedat_czyrloglu) February 13, 2024
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.