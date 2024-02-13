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TOPRAK KAYMASININ ARDINDAN İSYAN ETTİ!

İliç savunucusu Sedat Cezayirlioğlu sosyal medya üzerinden videolu bir mesaj yayınladı. Cezayirlioğlu “Dünyanın en büyük 3. altın madeni. Çöpler Altın Madeni’nde dünyanın en büyük felaketi yaşanıyor. Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük felaketi yaşandı” ifadelerini kullandı.

TOPRAK KAYMASININ ARDINDAN İSYAN ETTİ! mask

Bölgede uzun yıllardır madene karşı mücadele eden Sedat Cezayirlioğlu, Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen toprak kayması ardından sosyal medya üzerinden bir videolu bir mesaj paylaştı.

Cezayirlioğlu şunları söyledi:

“Yıllardır ‘ Türkiye’yi felakete sürükleyeceksiniz’ diye bas bas bağırıyorum. Şu anda Türkiye’yi değil, dünyayı felakete sürüklediniz. Dünyanın en büyük 3. altın madeni. Çöpler Altın Madeni’nde dünyanın en büyük felaketi yaşanıyor. Milyarlarca ton, 39 çeşit kimyasal ölümcül madde patladı. Altında göçük oluştu. Altında iş makineleri, kamyonlar kaldı. Ölüler var. Geçen yıl dosyamı kapatan İliç Savcısı, Ahmet Çalık’ı aklamıştın. Şimdi git bedelini öde. Dosyalarımı kapatan Erzincan Mahkemesi, gidin bedelini ödeyin. Binali Yıldırım, benimle ilgili açıklama yapmıştın. Bu felaket yaşanıyor şu anda. Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük felaketi yaşandı.”

Kaynak: CUMHURİYET

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13 Şub 2024 - 19:05 - Gündem

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