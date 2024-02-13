Zorunlu sigortalı sayısında ciddi azalma!

Kasım 2023'te zorunlu sigortalı sayısı, önceki aya göre 154,121 kişi, 2022 sonuna göre ise 655,121 kişi azalarak düşüş gösterdi. Ayrıca, zorunlu sigortalı kapsamı dışındaki çıraklar, tarım sigortalıları gibi çalışanlar da dahil edildiğinde, aktif sigortalı sayısında 2022 sonuna göre 895,094 kişilik bir azalış yaşandı.

Bu azalışlar, sosyal güvenlik sisteminin temel göstergesi olan aktif-pasif sigortalı oranına yansıdı. 2022 sonunda yüzde 2,01 olan oran, 2023 Kasım ayında yüzde 1,68'e düşerek, 2 sigortalının 1 emekli-bağımlıyı finanse ettiği oranda 2 kişinin altına indi.

Çalışan sayısı azaldı

4-a kapsamında, yani bir işyerinde ücretli olarak çalışan kişilerde ana düşüş yaşandı. Kasım ayında, bir önceki aya göre 4-a çalışan sayısı 145,134 kişi, 2022 sonuna göre ise 868,670 kişi azaldı. Esnaf ve işverenler gibi kendi hesabına çalışanlarda yıllık bazda 166,400 kişi, aylık bazda 5,200 kişi azalma gözlendi. Ancak, çeşitli devlet memuru statüsündeki 4-c kapsamındaki kişilerde yıllık bazdaki 379,207 kişilik artış, düşüşü sınırladı.

EYT'nin etkisi

Sosyal güvenlik sistemindeki aktif-pasif dengesi, EYT'nin de etkisiyle hızla artan emekli sayısı nedeniyle değişiyor. Kasım ayında, 2022 sonuna göre yaşlılık aylığı alan kişi sayısı 1,932,666 kişi arttı. Emekli olanların çalışmaya devam ettiği durumda da dikkat çekici bir değişim gözlendi. EYT'den emekli olanların büyük bir kısmının kayıt dışı çalıştığı belirlendi. Öte yandan, emekli olduktan sonra kayıtlı olarak çalışmaya devam edenler sosyal güvenlik destek primi kapsamında istatistiklere yansıdı. SGK Kasım ayı verilerine göre, emekli olduktan sonra kayıtlı olarak çalışan kişi sayısı, 2022 sonuna göre 890,678 kişi artarak 1,836,330 kişiye ulaştı. Bu kapsamdaki kişi sayısı, 2021'de 857,000, 2020'de ise 747,000 kişi seviyesindeydi.