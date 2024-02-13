BTP Büyükşehir adayı Muharrem Can, gençlerle sohbet etti

Gebze ilçesinde seçim çalışmalarında bulunan Muharrem Can bir esnaf ziyaretinde gençlerle karşılaştı ve onlarla sohbet etti. Gençler Muharrem Can'la tanıştıklarına çok memnun kaldıklarını ve Genel Başkan Hüseyin Baş'ın genç bir lider olduğunu bildiklerini söylediler. Gebze Belediye Başkan Adayı Fatih Öztürk kendisininde genç bir Başkan Adayı olması, gençlere umut olduğunu dile getirdi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin gençlerle ilgili projelerini aktaran Muharrem Can "onların gözlerindeki ışıltıyı görebildiğini ve gençler geleceğimizin umududur" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.