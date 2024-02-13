13 Şub 2024 - 20:38- Siyaset G:

BTP Büyükşehir adayı Muharrem Can, gençlerle sohbet etti

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BTP Büyükşehir adayı Muharrem Can, gençlerle sohbet etti mask
BTP Büyükşehir adayı Muharrem Can, gençlerle sohbet etti
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Gebze ilçesinde seçim çalışmalarında bulunan Muharrem Can bir esnaf ziyaretinde gençlerle karşılaştı ve onlarla sohbet etti. Gençler Muharrem Can'la tanıştıklarına çok memnun kaldıklarını ve Genel Başkan Hüseyin Baş'ın genç bir lider olduğunu bildiklerini söylediler. Gebze Belediye Başkan Adayı Fatih Öztürk kendisininde genç bir Başkan Adayı olması, gençlere umut olduğunu dile getirdi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin gençlerle ilgili projelerini aktaran Muharrem Can "onların gözlerindeki ışıltıyı görebildiğini ve gençler geleceğimizin umududur" dedi.
# türkiye, seçim

13 Şub 2024 - 20:38 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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