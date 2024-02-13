- Asayiş

Dünürünü öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde mal kavgasından dolayı pompalı tüfekle dünürünü öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tozkoparan'ın 35 yaşındaki oğlunun da 52 gün önce istinat duvarından düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Dünürünü öldüren cinayet zanlısı tutuklandı mask
Dünürünü öldüren cinayet zanlısı tutuklandı
Haber albümü için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, geçen hafta Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan E.G. (65) ile dünürü olan Alevi dedesi Kemal Tozkoparan (58) arasında tartışma yaşandı. İddiaya göre, 52 gün önce ölen damadının babası Tozkoparan'dan kızı için mal talep ettiği ortaya çıktı. Mal kavgasından dolayı aralarında husumet olan E.G., dün öğlen saatlerinde de takibe aldığı dünürünü tarlada pompalı tüfekle vurdu. Tozkoparan, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Tozkoparan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dünürünü öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alınan E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kemal Tozkoparan'ın, 52 gün önce Ankara'daki oğlu Ali Tozkoparan'ın (35) istinat duvarından düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
# sağlık, yüksek, cumhuriyet, çocuk, talep

13 Şub 2024 - 20:51 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.054.102 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL