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Öğrenciler tehlike altında

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına ulaşan vatandaşımız, Donanma Mahallesi İlhan Tuğba Caddesi'nde oluşan tehlike nedeniyle bilgi verdi.

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Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, "Gölcük Atatürk Anadolu lisesi kaldırımlarında araçlar park ettiğinden öğrenciler tehlike altında. Okul çıkışında kaldırımı kullanamayan öğrenciler yoldan yürümek zorunda kalıyor. "
# Atatürk

13 Şub 2024 - 20:40 - Gündem

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