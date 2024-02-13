Konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, "Gölcük Atatürk Anadolu lisesi kaldırımlarında araçlar park ettiğinden öğrenciler tehlike altında. Okul çıkışında kaldırımı kullanamayan öğrenciler yoldan yürümek zorunda kalıyor. "
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Öğrenciler tehlike altında
Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına ulaşan vatandaşımız, Donanma Mahallesi İlhan Tuğba Caddesi'nde oluşan tehlike nedeniyle bilgi verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.