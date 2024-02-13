KÖRFEZ'E BAĞIMSIZ ADAY!

Körfez Belediye başkanlığı için bağımsız belediye başkan adayı olan Zeki Karakaya, Körfez’e hizmet etmek, Körfez’i gerçek bir vizyona kavuşturmak için aday olduğunu açıkladı. Siyasi partiler tarafından gösterilen adayların, her birinin bir yere bağımlı olduğunu söyleyen Karakaya, ‘ Ben direk halkın adayıyım. Halkıma bağlıyım. Halkıma hizmet edeceğim’ dedi

Kendisi hakkında bilgi veren Karakaya,” Ben Zeki Karakaya, Körfez'in bir evladı olarak sizlere sesleniyorum. 1972 doğumlu ve uzun yıllardır bu güzel ilçede yaşamaktayım. Miroğlu İnşaat Firması'nın yönetim kurulu başkanı olarak müteahhitlik hizmeti veriyorum.” dedi

NİÇİN ADAY OLDUM?

Başarılı öğrencilere eğitim desteği vermek için aday oldum. Ev kadınlarımızın el emeği göz nuru ile yaptığı ürünleri değerlendirmek ve onların ülke ekonomisine katsı sağlamalarına imkân vermek için aday oldum. ‘MAKAM’ ve ‘RAKAM’ için değil, hizmet için aday oldum

Körfez Belediyesini halkımızla birlikte yönetmek için aday oldum. Sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi olmak için aday oldum. Vatandaşlarımızın her türlü derdine dermen olmak için aday oldum. İçinde yaşadığımız Körfez’i modern, çağdaş, yaşanabilir ve tercih edilen bir şehir olmasını sağlamak için aday oldum. Mağdur ailelerimizin mağduriyetine çözüm bulmak için aday oldum. Kimsenin adamı olmadan, kimseye bağlı kalmadan, sadece halkın başkanı olmak için aday oldum. Kendi alanında uzman ekiple belediyeyi yönetmek için aday oldum.

Ranta, talana, vurguna, soyguna, israfa dur demek için aday oldum. Adaleti, şeffaflığı, dürüstlüğü, güveni sağlamak için aday oldum. Gece-gündüz demeden çalışmak; huzuru her yere hakım kılmak, güzel günlere merhaba demek için aday oldum. Kimseyi ötekileştirmeden, herkese eşit şekilde hizmet sunmak için aday oldum

Belediyenin kapısını herkese açmak, randevu sistemini ortadan kaldırmak için aday oldum.