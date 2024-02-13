17 yaşındaki Arda, asansörde sıkışarak hayatını kaybetti

İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerinde sanayi tipi asansörün neden arızalandığını anlamaya çalışan 17 yaşındaki işçi, bu sırada asansörün çalışması üzerine hayatını kaybetti.
Deliklikaya Sanayi Bölgesi’ndeki 7 katlı bir iş yerinin 7. katında Arda G., arızasını anlamaya çalıştığı asansörün bir anda çalışması üzerine duvarla asansör arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arda G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Arda G.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, iş yerindeki asansörün belirli aralıklarla arıza yaptığı ve çalışmadığı öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.