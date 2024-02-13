MSB: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün jandarma uzman çavuş Ahmet Tuğay'ın görev sırasında beyin kanaması geçirerek şehit olduğunu açıkladı. Tuğay'ın vefatının, görev esnasında geçirdiği beyin kanaması sonucu kaynaklandığı belirtildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:
"13 Şubat 2024 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağolsun."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, JÖH.Tb.K.lığında görevli J.Uzm.Çvş. Ahmet TUĞAY görevi esnasında geçirdiği beyin kanaması sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.