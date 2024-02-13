20 yıl önce bebeğini döverek öldüren baba hakkında karar

İstanbul'da 20 yıl önce yaşanan vahşet 3 kardeşin ihbarıyla aydınlatıldı. İddiaya göre, Hüseyin K. (57) isimli baba, o zaman 15 aylık olan Armağan'ı döve döve öldürdü. Olayın üzerini örtmek isteyen baba, bir arkadaşıyla birlikte yetkililere haber vermeden Armağan'ın cansız bedenini gömdü.

2016 yılında vicdan azabıyla ezilen V.K. (25), Ö.K. (23) ve M.K. (21) isimli üç kardeş, cinayeti polise ihbar etti. İhbar üzerine Armağan bebeğin gömüldüğü yer açılarak incelemeler yapıldı. Savcılık soruşturma sonucunda, emniyetteki ifadesinde çocuğun neden öldüğünü bilmediğini, ancak savcılıkta mezar yeri parası olmadığı için bebeği kendisinin gömdüğünü öne süren baba hakkında "Olası kastla çocuğunu öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

'ABLAMIN ENGELİNİN NEDENİ BİLİNEMİYOR'

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin K. Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; şikayetçi çocukları V.K. ve Ö.K. de avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

Duruşmada söz alan kardeşlerden Ö.K. "2016'da şikayetçi olmuştum. O zamandan bu yana 7 sene geçti. Mezar açılırken ben de oradaydım, bebeğin kemiklerini bulmakta bile zorlanmışlardı. Ölüm sebebinin anlaşılmaz demişlerdi. Sanığın karısı niye duruşmalara gelmiyor. Biz deli çocuklar değiliz, haklıyız demek ki duruşmalara gelmiyor" diye konuştu.

Kardeşi V.K. de sanık babasının davayı zamanaşımına uğratmaya çalıştığını, yüzde 90 engelli ablasının halen babasıyla yaşadığını ifade ederek "Ablamın kendi çocuğunu katletmiş bir adamın yanında kalması sorunludur. Ve ablamın engelinin nedeni bilinemiyor" dedi.

ÖLÜMLE İLGİLİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURMAMIŞ

Mahkeme başkanının daha önce bebekle ilgili nüfus kaydının düşülmesi için başvuru yaptığını söylemesine rağmen Nüfus Müdürlüğü'nün kendilerine başvuru yapılmadığını bildirdiğini hatırlatması üzerine sanık Hüseyin K., "Ben başvurumu yaptım. Hatta 2-3 kez de gittim. Kamera kayıtlarına bakılsın. Görevliler suçlu duruma düşmemek için böyle cevap veriyor." diye cevap verdi.

Sanık Hüseyin K. eşi Ceyhan K'nın da adliyeye geldiğini, kendisini dışarıda beklediğini söylemesi üzerine Ceyhan K. tanık olarak SEGBİS'e çağrıldı.

'NAZARDAN ÖLMÜŞ OLABİLİR'

Anne Ceyhan K. "İftiralardan yoruldum. 8 yıldır çektiğim yetiyor" diyerek tanıklık yapmak istediğini söyledi. Ceyhan K. mahkeme başkanının "Baba çocuklarını döver miydi? Seni döver miydi?" sorusuna "Hayır, dövmezdi. Yalan, iftira atıyorlar" diye cevap verdi.

Ceyhan K. "Armağan bebek nasıl öldü?" sorusuna ise "Nazardan olabilir, bilmiyorum" diye yanıt verdi. "Merdivenden mi düştü?" sorusuna "hayır" diyen Ceyhan K., savcılık ifadesinde " Çocuk merdivenlerden düştü, kafası şişti demişsin. Şimdi merdivenlerden düşmedi diyorsun" sorusuna ise "Öyle bir şey demedim. Savcı bana ifademi okutmadı. İmza at çık dedi. İfademi okumadım " diye yanıtladı.

'BAZI İNSANLAR SABAHLARI ÖLEBİLİR'

"Armağan'ın öldüğü güne ait ne hatırladığı sorulan Ceyhan K. "Geceydi, eşim haber etti. Rahatsızlığı yoktu" dedi. "Niye öldü peki?" diye sorulunca Ceyhan K. "Bazı insanlar sabahları ölebilir. Niye ölmüş bilmiyorum. Ölmeden önce olumsuzluk yoktu. Çocuklarıma kendim bakardım" diye yanıt verdi.

'TAMAMEN TİYATRO OYUNU'

Tanık ifadesinin ardından söz alan çocukları, annelerinin ifadelerinin çelişkili olduğunu, kardeşlerinin dosyada yer alan ifadeleriyle bile çeliştiğini söyleyerek yalan söylediğini belirttiler.

Söz verilen sanık Hüseyin K. ise "Bunların ifadesi yalan dolan. 20 yıl önce ölen bebek yüzünden bizi bu duruma soktular. Algı operasyonu yapılıyor. Bu tamamen bir tiyatro oyunu" dedi.

Mahkeme Başkanı, "Olası kasıtla öldürme" suçundan açılan davanın "alt soydan akrabaya kasten öldürme" suçuna dönüşebileceği gerekçesiyle sanığa ek savunma hakkı verdi.

BABA TUTUKLANDI

Savcı, anne Ceyhan K'nın tanık olarak alınan beyanlarının çelişkili olduğunu, dosyada bebeğin defnedilmesiyle ilgili şüpheli durumlar olduğundan eksikliklerin giderilmemiş olması, atılı suçun vasfı nedeniyle sanık babanın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık baba Hüseyin K.'nın tutuklanmasına karar verdi.

'BİLGİSİZCE KARAR VERİYORSUNUZ'

Söke'de 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma salonuna polisler girerek baba Hüseyin K'yı gözaltına aldı. Sanık Hüseyin K. "İtiraz ediyorum. Bilgisizce karar veriyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.