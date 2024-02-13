|Saat
|Sıcaklık (°C)
|Hissedilen Sıcaklık (°C)
|Nem (%)
|Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)
|Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
|ÇARŞAMBA24.00 - 03.00
|12
|12
|95
|1
|7
|ÇARŞAMBA03.00 - 06.00
|10
|10
|94
|1
|6
|ÇARŞAMBA06.00 - 09.00
|11
|11
|94
|3
|9
|ÇARŞAMBA09.00 - 12.00
|12
|12
|78
|7
|17
|ÇARŞAMBA12.00 - 15.00
|13
|13
|77
|11
|26
|ÇARŞAMBA15.00 - 18.00
|12
|12
|89
|8
|24
|ÇARŞAMBA18.00 - 21.00
|12
|12
|94
|6
|17
|ÇARŞAMBA21.00 - 24.00
|12
|12
|95
|9
|20
- Gündem
Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de hava Yağmurlu, sıcaklık ise 12 derece olarak ölçüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.