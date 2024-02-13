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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de hava Yağmurlu, sıcaklık ise 12 derece olarak ölçüldü.

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Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar... mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
ÇARŞAMBA24.00 - 03.0012129517
ÇARŞAMBA03.00 - 06.0010109416
ÇARŞAMBA06.00 - 09.0011119439
ÇARŞAMBA09.00 - 12.00121278717
ÇARŞAMBA12.00 - 15.001313771126
ÇARŞAMBA15.00 - 18.00121289824
ÇARŞAMBA18.00 - 21.00121294617
ÇARŞAMBA21.00 - 24.00121295920

13 Şub 2024 - 23:12 - Gündem

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