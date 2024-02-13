13 Şub 2024 - 23:12 - Gündem

Kocaeli'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de hava Yağmurlu, sıcaklık ise 12 derece olarak ölçüldü.