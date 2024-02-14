14 Şub 2024 - 00:00- Gündem G:

5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin 5 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak

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5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! mask

PK KoduİlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
56517KOCAELİKANDIRAAKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKENASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER14.02. 202409:0015:30
56646KOCAELİ KARTEPEİBRİKDERE, UZUNTARLA157. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 209. SK., 210. SK., 211. SK., 218. SK., 221. SK., 222., 222. SK., 225. SK., 227. SK., 228. SK., 230., 231. SK., 233., 233. SK., 249., 301. SK., D-100 KARAYOLU CD., FIRUZE, FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT CD.14.02.202409:3016:00
56662KOCAELİKARTEPEFATIH, FATİHBAGDAT, HIPODRUM, HİPODROM CD., KARAKAŞ SK., MELEK SK.14.02.202409:0017:00
56669KOCAELİİZMİTAYAZMA17 AĞUSTOS BULVAR, ASİL SK., BEYPINARI CD., GEMİCİ SK., KURTULUŞ BULVAR14.02.202409:0013:00
56734KOCAELİ BAŞİSKELEKULLAR YAKACIK, YAYLACIKBASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SULTAN BABA SK., TALİM SK., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY14.02.202409:0017:00
56736KOCAELİBAŞİSKELEYESILYURT, YEŞİLYURTAÇELYA, AKAR, AKAR SK., ARDA, BUKET SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MEHMET AKİF CD., MELEK NUR, MERA, MERA SK., NAZLI, NAZLI SK., OSMANGAZİ SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., PEHLİVAN SK., SEMA, SEMA SK., ŞENYURT SK., YUVACIK 17 AGUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS14.02.202415:0017:00
56737KOCAELİBAŞİSKELEYESILYURT, YEŞİLYURT17 AĞUSTOS FAY HATTI, BAYBURT SK., BURSA, ÇUHADAR, FEVZİ PAŞA CD., FIRIN SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., MUHTAR USTAOĞLU SK., SERKAN, SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., TURNALI SK., VALİDE SK., YEŞİL ÇİMEN SK.14.02.202409:0015:00
56741KOCAELİİZMİTSEKBANLISEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER14.02.202412:0013:00
56744KOCAELİDERİNCEİBNİSİNAGÜVENLİK CD., HAMSİ SK., SUBAŞI SK., YONCA SK.14.02.202409:0017:00
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14 Şub 2024 - 00:00 - Gündem

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