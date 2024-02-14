5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|56517
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN
|ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|14.02. 2024
|09:00
|15:30
|56646
|KOCAELİ
|KARTEPE
|İBRİKDERE, UZUNTARLA
|157. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 209. SK., 210. SK., 211. SK., 218. SK., 221. SK., 222., 222. SK., 225. SK., 227. SK., 228. SK., 230., 231. SK., 233., 233. SK., 249., 301. SK., D-100 KARAYOLU CD., FIRUZE, FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT CD.
|14.02.2024
|09:30
|16:00
|56662
|KOCAELİ
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|BAGDAT, HIPODRUM, HİPODROM CD., KARAKAŞ SK., MELEK SK.
|14.02.2024
|09:00
|17:00
|56669
|KOCAELİ
|İZMİT
|AYAZMA
|17 AĞUSTOS BULVAR, ASİL SK., BEYPINARI CD., GEMİCİ SK., KURTULUŞ BULVAR
|14.02.2024
|09:00
|13:00
|56734
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|KULLAR YAKACIK, YAYLACIK
|BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SULTAN BABA SK., TALİM SK., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY
|14.02.2024
|09:00
|17:00
|56736
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YESILYURT, YEŞİLYURT
|AÇELYA, AKAR, AKAR SK., ARDA, BUKET SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MEHMET AKİF CD., MELEK NUR, MERA, MERA SK., NAZLI, NAZLI SK., OSMANGAZİ SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., PEHLİVAN SK., SEMA, SEMA SK., ŞENYURT SK., YUVACIK 17 AGUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS
|14.02.2024
|15:00
|17:00
|56737
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|YESILYURT, YEŞİLYURT
|17 AĞUSTOS FAY HATTI, BAYBURT SK., BURSA, ÇUHADAR, FEVZİ PAŞA CD., FIRIN SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., MUHTAR USTAOĞLU SK., SERKAN, SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., TURNALI SK., VALİDE SK., YEŞİL ÇİMEN SK.
|14.02.2024
|09:00
|15:00
|56741
|KOCAELİ
|İZMİT
|SEKBANLI
|SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|14.02.2024
|12:00
|13:00
|56744
|KOCAELİ
|DERİNCE
|İBNİSİNA
|GÜVENLİK CD., HAMSİ SK., SUBAŞI SK., YONCA SK.
|14.02.2024
|09:00
|17:00
14 Şub 2024 - 00:00- Gündem Güncelleme:
5 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kocaeli'nin 5 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak
14 Şub 2024 - 00:00 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.