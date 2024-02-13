Kordsa 20 personel alacak!

İzmit Alikahya’da faaliyet gösteren Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi, fabrikasında çalıştırmak üzere personel istihdam edecek. Kordsa bu kapsamda en az ilköğretim mezunu 20 beden işçisi alacak. Kordsa’da çalışmak isteyenler İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirler.