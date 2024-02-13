İzmit Alikahya’da faaliyet gösteren Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi, fabrikasında çalıştırmak üzere personel istihdam edecek. Kordsa bu kapsamda en az ilköğretim mezunu 20 beden işçisi alacak. Kordsa’da çalışmak isteyenler İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirler.
- Ekonomi
Kordsa 20 personel alacak!
İzmit’te faaliyet gösteren Kordsa bünyesinde istihdam etmek üzere 20 personel alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.