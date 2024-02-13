- Ekonomi

Kordsa 20 personel alacak!

İzmit’te faaliyet gösteren Kordsa bünyesinde istihdam etmek üzere 20 personel alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

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Kordsa 20 personel alacak! mask

İzmit Alikahya’da faaliyet gösteren Kordsa Teknik Tekstil Anonim Şirketi, fabrikasında çalıştırmak üzere personel istihdam edecek. Kordsa bu kapsamda en az ilköğretim mezunu 20 beden işçisi alacak. Kordsa’da çalışmak isteyenler İŞKUR üzerinden başvuru yapabilirler.
# İŞKUR

13 Şub 2024 - 23:57 - Ekonomi

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