Merhum ’un cenazesi bu gün İzmit Kocatepe Mahallesi Şeyh Edebali Cami’sinde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi.
14 Şub 2024 - 08:23- Asayiş Güncelleme:
Muhtar Demiroğlu Aksoy'un acı günü
Kocaeli’nin en başarılı muhtarlarından biri olan İzmit Hatipköy Mahallesi Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy’un babası Cuma Demiroğlu, hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
[email protected] - Allah mekanını cennet eylesin mekanı cennet olsun Allah sabır versin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.