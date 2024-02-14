14 Şub 2024 - 08:23- Asayiş

Muhtar Demiroğlu Aksoy'un acı günü

Kocaeli’nin en başarılı muhtarlarından biri olan İzmit Hatipköy Mahallesi Muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy’un babası Cuma Demiroğlu, hayatını kaybetti.