"Tüm birikimlerimizi İzmit için kullanmak istiyoruz"

31 Mart’ta yapılacak seçimler için geriye sayım devam ediyor. Partiler, belediye başkan adaylarını belirledi. Şimdi sıra meclis üyeliği adaylarında. Bence meclis üyeliği çok ama çok önemlidir. Siyasi partiler meclis üyelerini belirlerken, getireceği oya göre değil, belediyeye katkısı olup olmadığına bakmalı. Bence, meclis üyeleri listesi çeşitli meslek gruplarından belirlenmeli. Belediye başkanı göreve geldiğinde, meclis üyeleri belediye başkanına yol göstermeli.

İYİ PARTİ ÇOK İDDİALI

İYİ Parti, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Gencay Yıldıztekin’i, İzmit Belediye Başkan adayı olarak Av. Kamil Şirin’i gösterdi. İYİ Parti’de meclis üyesi aday adayları da seçim çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmalarına devam edenlerden biri de Emre Evren…

YÜKSEK ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

1984 İzmit doğumlu, 2 çocuk babası olan Emre Evren, İzmit’te yer alan büyük bir otomotiv üreticisinde tedarikçi geliştirme müdür yardımcısı olarak çalışıyor, yüksek endüstri mühendisidir. İYİ Parti’nin kuruluşundan itibaren Seçim İşleri İl Başkan Yardımcılığı görevini aralıksız sürdürmüş, Kandıra ve Balkan göçmenleri dernekleri ile çok sıcak ilişkileri de var.

MECLİS ÜYESİ ADAY ADAYI OLDU

Mesleği yüksek endüstri mühendisi olan Emre Evren, İYİ Parti’den İzmit Belediyesi meclis üyesi aday adayı oldu. Evren, önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Kendisiyle sohbet ettik. Güler yüzlü, iletişimi güçlü, ne istediğini bilen bir yapıya sahip olan Evren, iyi bir İzmit için, iyi bir belediyecilik için, geleceğin İzmit’in kurulması için yapılması gerekenleri anlattı. Daha iyi bir İzmit için hazırladığı projelerinden bahsetti. Evren, bu hazırladığı projeleri İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin ve İzmit Belediye Başkan adayı Av. Kamil Şirin ile paylaştığını söyledi. Yıldıztekin ve Şirin de, projeleri benimsemiş.

PROJELERİNDEN BAHSETTİ

Evren, sohbetimizde İzmit için hayallerinden ve projelerinden bahsetti. Evren, “Önceliğimiz İzmit’tir. Seçmenlerinin kutuplaşmış ülke geneli siyasi ortam içinde önlerine koyulan iki seçenekten birini tercih etmek zorunda olmadıklarını göstermektir. Hür ve müstakil İYİ Parti’nin liyakata ve projeleri ile seçmenlerin karşısına çıkan heyecanı çalışma azmi yüksek adayları olduğunu göstermektir" dedi.

HALKIMIZIN HUZURUNDAYIZ

Meclis üyesi aday adayı Evren, “Seçime bu kadar kısa süre kalmışken partilerin ve adayların yerel sorunlardan ve çözüm önerilerinden bahsetmiyor olması aslında dertlerinin İzmit olmadığını gösteriyor. Biz İzmit Belediye Başkan adayımız Sayın Kamil Şirin liderliğinde İzmit’in Türkiye’nin marka şehri olması ve İyi Belediyecilikle yönetilmesi için projelerimiz ile halkımızın huzurundayız. Heyecanımız üst seviyede, bugüne kadarki tüm birikimlerimizi İzmit için kullanmak istiyoruz” dedi.

DERSİNE İYİ ÇALIŞMIŞ

Evren, projelerini konu başlıklarıyla anlattı. Dersine iyi çalışmış, sistemli bir çalışma yapıp, projeler hazırlamış. Bir taraftan Manav kökenli, bir taraftan da Balkan göçmeni, İzmitli bir ailenin çocuğu olan Evren, İzmit için iyi şeyler düşünüyor. Kendisini İzmit’in öz evladı olarak tanıtan Evren, hazırladığı projelerle, performansıyla, yüksek enerjisiyle, çalışkanlığıyla meclis üyesi seçildiğinde İzmit’te İYİ Parti’ye katkı sunacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Yüksek Endüstri Mühendisi İzmit Belediyesi meclis üyesi aday adayı Emre Evren, projelerini konu başlıklarıyla anlattı.

İDDİALI PROJELER İLE GÜNDEME GELEN EMRE EVREN, İZMİT İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ŞÖYLE SIRALADI

TRAFİK OTOPARK SORUNU

-Yaşam merkezi barındıran, mimarı ile uyumlu katlı otoparklar ile kontrolsüz ve yol daraltan araç park etme sorununu çözeceğiz. Bu otoparkların dış cepheleri şehir dokusuna uygun şekilde serbest sanatçıların desteği ile süslenecek âdeta şehir dokusuna karışmış birer sanat eseri gibi olacak. Ayrıca barındıracağı spor salonu alışveriş mekanları ile çok işlevli bir yapısı olacak.

İZMİT DEPREM GÜVENLİĞİ

-Tüm binalara isteğe bağlı belediye destekli ivme ölçer temin ederek tüm İzmit’in zemin bina ilişkisi ve riskinin belirlenmesi, İzmit Belediyesi’nin İTÜ Deprem Ağı Projesine entegre edilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede yüksek çözünürlüklü bina zemin risk değerlendirmesi yapılabilecek. Sorunlu olduğu anlaşılan yapılar için öncelikli destek planları işletilecek

AKILLI MOBİL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI (E BELEDİYECİLİK)

- Belediye başkanı ve vatandaş haberleşme ağı sayesinde belediye sınırları içinde her vatandaş gördüğü tüm problemleri cep telefonu uygulaması ile fotoğraflayarak belediye başkanının bizzat makam odasında bulunan problem takip sistemine iletebilecek. Her gün açık konular başkan tarafından bizzat takip edilebilecek. Bir problem kapatıldığında kapatma onayı vatandaşta olacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM

- Geri dönüşümü daha etkili destekleyebilmek adına, çöpünü ayrıştıranlara belediye desteği (vergi indirimi) sağlanacak Belediyenin vatandaşlara temin edeceği üzerinde barkod bulunan ayrıştırma torbaları ile gene barkodlu geri dönüşüm toplama ünitelerinde çöpünü doğru ayrıştırarak üniteye teslim eden vatandaşlara e-belediye sistemindeki barkod kayıtları ile teşvik sağlanacak, sistem akıllı cep uygulaması ile yönetilecek.

DENİZCİ KENT İZMİT VİZYONU İLE KAMU - VATANDAŞ ORTAK İŞ GELİŞTİRME PROJELERİ

İzmit’in sahip olduğu açık deniz tesislerinde halka açık "Dalış merkezleri" yelken ve kürekçilik etkinlikleri sayesinde denizci kent İzmit imajımızı kazanacağız, ayrıca bu merkezlerde verilecek, sanayi dalgıçlığı denizcilik mesleki kursları sayesinde iş imkanları oluşturmaya gayret edeceğiz. - İş kurma hayali olan vatandaşlarımıza ise belediye bünyemizde bulunacak iş analisti destekleri ile özel teşebbüslerin desteklenmesini imkan dahilinde mikro kredi desteği sağlaması için çalışılacak.

BİLİM VE KÜLTÜR FAALİYETLERİ

- Eurovizyon benzeri uluslararası katılımlı halka açık İzmit şarkı festivali, Gökyüzü Gözlem Şenlikleri, teleskop yapım atölyeleri, bilim fuarları, İzmit yerel manav ve balkan kültürünü tanıtıcı yaygınlaştırıcı derneklerle işbirliği içinde ortak etkinlikler.

ESG & SÜRDÜRÜLEBİLİR BELEDİYECİLİK VE SIFIR KARBON AYAKİZİ OLAN YEŞİL BELEDİYE

Sürdürülebilirlik raporu ve Avrupa Birliği projeleri ile yeşil belediyecilik alanında Avrupa şampiyonu hedefi. Elde edilecek fon destekleri ile daha geniş imkanlarla daha fazla karbon nötr ve insana doğaya kültüre saygılı belediyecilik hizmetleri. Belediye personeli teknik bilgisini geliştirme ve belediye beyaz yaka ise alımlarında belediyecilik alanında staj programları ile daha yetkin personel gelişimi hedefi.

BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI SORUNU

- Sevgi Yuvaları projemizde İzmit içinde tespit edilecek alanlarda insanların çocukları ile sokak hayvanları ile daha güvenli bir ortamda etkileşime girerek etkinlik yapabileceği sokak hayvanlarının ıssız, insandan uzak ve soğuk barınaklarda gözlerden uzak sevgisiz bir ortamda tutulmayacağı yuvalar hayalimiz var. Sevgi ile her tür ihtiyacın karşılanacağı bu yuvalar özellikle hayvan severlerin desteği ve iş birliği ile yönetilecek. Sokaklarda kontrolsüz hayvan beslenmesinin önüne geçilecek, hayırseverlerimiz bu ortalarda ayni ve maddi bağışları ile bu projeye de katkı sağlayabilecekler. Böylece sokaklarda başıboş kontrolsüz hastalıklı hayvanların dolaşmayacağı daha uygar bir kentimiz olacak.

İYİ Parti İzmit Belediyesi meclis üyesi aday adayı Emre Evren, gazetemize gelerek sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut’u ziyaret etti.