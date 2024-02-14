Ne oldu bizim Adapazarı treni?

"Şimdi demiryolu daha önemli"
Konuyla ilgili bilgi veren vatandaş, "Yakıt fiyatlarının artması ile ulaşım daha pahalı hale geldi. Halen ülkemizde yolcu taşımacılığının sadece yüzde 4'ü demiryolu ile yapılmaktadır. Kocaeli özelinde ise Adapazarı Treni 2011 yılına kadar günde 24 sefer yapmakta ve 31 durakta hizmet vermekte idi. Bu tren Adapazarı-Kocaeli-İstanbul arasında hizmet vermekte idi. Bu üç il arasında ulaşım imkanı sağladığı gibi ilçeler arasında da ucuz ulaşım imkanı sağlamakta idi. Halen günde sadece 10 sefer yapan trenin güzergahı Adapazarı-Gebze arasına sıkıştırıldı.
" Talep etmekteyiz"
İlimizde kapalı olan Köseköy, Kırkikievler, Kuruçeşme, Tütünçiftlik, Tavşancıl tren istasyonlarının ne zaman açılacağı ile ilgili resmi bir açıklama yok. 2011 yılına kadar yüzde yüz kapasite ile çalışan ve 7 vagon ile yıllık 5 milyonun üzerinde yolcu taşıyan Adapazarı Trenine şimdi daha fazla ihtiyaç var. Kocaeli nüfusu arttı, yakıt fiyatları arttı fakat kapalı tren istasyonları açılmadı ve tren seferleri artırılmadı. Bu sorunun çözülmesi için tekrar gündeme getirilmesini ve çözülene kadar takipçisi olunmasını yetkililerde talep etmekteyiz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.