Kocaeli'de faaliyet gösteren bir firma işçi alacak!

İŞKUR Kocaeli’de personel arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre, Kocaeli’de faaliyet gösteren Meiser Izgara Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde çalışmak üzere personel alımı yapılacak. Meiser Izgara Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alınacak 10 adet erkek personel ilanı için başvuruları İŞKUR üzerinden yapabilirsiniz.

ADRES: Aslanbey OSB. Mah. 3. Sokak No: 8 Kartepe/ Kocaeli