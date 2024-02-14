Kocaeli'de faaliyet gösteren bir firma işçi alacak!

İŞKUR Kocaeli’de personel arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre, Kocaeli’de faaliyet gösteren Meiser Izgara Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde çalışmak üzere personel alımı yapılacak. Meiser Izgara Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alınacak 10 adet erkek personel ilanı için başvuruları İŞKUR üzerinden yapabilirsiniz.
ADRES: Aslanbey OSB. Mah. 3. Sokak No: 8 Kartepe/ Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.