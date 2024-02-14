- Ekonomi

McDonald’s 15 personel alacak

McDonald’s’ın Türkiye’deki işletmecisi olan Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi, İzmit’te 15 personel istihdam edecek.

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McDonald’s 15 personel alacak mask

Merkezi İstanbul’da bulunan Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi, eleman arıyor. İzmit Ömerağa Mahallesinde, Fethiye Caddesinin hemen karşısında bulunan McDonalds için personel arayan firma 15 personel alacak. Anadolu Restoran İşletmeleri Limited Şirketi, Ömerağa Mahallesi’nde bulunan McDonald’s restoranında istihdam etmek üzere 5 temizlik görevlisi, 5 barista ve 5 garson alacak. İlkokul dahil herkese açık olan bu işi yapmak isteyen kadın ve erkekler İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilirler.
# İzmit, McDonald’s, eleman alımı, İŞKUR, Kadın

14 Şub 2024 - 09:18 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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