DEM Parti’den Darıca Belediye Başkan adayı HDP Darıca eski eş başkanı Erkan Şık ve Hakime Kahraman'ın aday olduğunu öğrenildi.
14 Şub 2024 - 09:35- Siyaset Güncelleme:
DEM Parti'nin Darıca adayları belli oldu
Siyasi partilerin yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.