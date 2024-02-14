14 Şub 2024 - 09:39- Siyaset G:

DEM Parti'nin Dilovası adayı belli oldu

31 Mart seçimleri için DEM Parti’den Dilovası Belediye Başkan adayı Mustafa Avcı olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
DEM Parti'nin Dilovası adayı belli oldu mask
DEM Parti'nin Dilovası adayı belli oldu
Haber albümü için resme tıklayın

Mustafa Avcı Kimdir?

Mustafa Avcı, 1956 Van Erciş’te doğdu. DTP kurucu üyeliği ve iki dönem DTP PM üyeliği yaptı. DTP kapanmadan önce DTP İstanbul İl Eş Başkanlığı görevini üstlendi. Bağımsız Kocaeli Milletvekili adayı oldu

Mustafa Avcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Van Merkez Belediye Eş Başkan adayı oldu. 

DEM Parti'nin Dilovası adayı belli oldu
# DEM Parti, Dilovası Belediye Başkan adayı Mustafa Avcı, oldu

14 Şub 2024 - 09:39 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.041.543 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL