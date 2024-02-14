DEM Parti'nin Dilovası adayı belli oldu

Mustafa Avcı Kimdir?

Mustafa Avcı, 1956 Van Erciş’te doğdu. DTP kurucu üyeliği ve iki dönem DTP PM üyeliği yaptı. DTP kapanmadan önce DTP İstanbul İl Eş Başkanlığı görevini üstlendi. Bağımsız Kocaeli Milletvekili adayı oldu.

Mustafa Avcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Van Merkez Belediye Eş Başkan adayı oldu.