DEM Parti'nin Dilovası adayı belli oldu

Mustafa Avcı Kimdir?
Mustafa Avcı, 1956 Van Erciş’te doğdu. DTP kurucu üyeliği ve iki dönem DTP PM üyeliği yaptı. DTP kapanmadan önce DTP İstanbul İl Eş Başkanlığı görevini üstlendi. Bağımsız Kocaeli Milletvekili adayı oldu.
Mustafa Avcı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde HDP Van Merkez Belediye Eş Başkan adayı oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.