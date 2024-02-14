14 Şub 2024 - 09:43- Gündem G:

11 kişinin mal varlıkları donduruldu

Terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Demirören Haber Ajansı
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11 kişinin mal varlıkları donduruldu mask

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan karara göre, terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından terör örgütleri iltisaklı kişiler hakkında mal varlığı dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, PKK/KCK, IŞİD, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiyedeki mal varlıkları donduruldu.

Söz konusu kararın, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3üncü ve 4üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi. 

Mal varlıkları dondurulan kişiler şöyle 

PKK/KCK iltisaklı: Mehdin Tekin, Nevzat Göktaşoğlu ve Galip Araş,

IŞİD iltisaklı: Mustafa El Casım, Ahlam Khatab, Eesa Alahmad, Muhammed Hajıkadour, Muhammed Khatab ve Yavuz Selim Binici,

DHKP/C iltisaklı: Mehmet Güvel

TKP/ML Konferans iltisaklı: Ertan Çita

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14 Şub 2024 - 09:43 - Gündem

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
01

Vatan seven - Bu sahte eyt konyanın burunsuz koyundekı lerı bı bulunsa cok daha olur piyasalar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 10:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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