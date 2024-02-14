11 kişinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan karara göre, terör örgütleriyle iltisaklı 11 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından terör örgütleri iltisaklı kişiler hakkında mal varlığı dondurulmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, PKK/KCK, IŞİD, DHKP/C ve TKP/ML Konferans terör örgütlerine ve teröristlere fon sağladığı, topladığı tespit edilen 11 kişinin Türkiyedeki mal varlıkları donduruldu.

Söz konusu kararın, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3üncü ve 4üncü maddesi gereğince alındığı belirtildi.

Mal varlıkları dondurulan kişiler şöyle

PKK/KCK iltisaklı: Mehdin Tekin, Nevzat Göktaşoğlu ve Galip Araş,

IŞİD iltisaklı: Mustafa El Casım, Ahlam Khatab, Eesa Alahmad, Muhammed Hajıkadour, Muhammed Khatab ve Yavuz Selim Binici,

DHKP/C iltisaklı: Mehmet Güvel

TKP/ML Konferans iltisaklı: Ertan Çita