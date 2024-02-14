Çikolataya El Nino zammı yolda!

Deniz Bilici Göçmen'in haberine göre; İklim krizi kakao üretimini etkilemeye devam ederken üretimdeki düşüş çikolata üreticileri için maliyetlerin yükselmesine neden oluyor. Maliyet artışları, çikolatada zam alarmı veriyor. İklim krizi nedeniyle Batı Afrika ülkelerini vuran El Nino’nun ardından şimdi de kakao ağaçlarını etkileyen bir virüs salgınının kakao üretimini etkilediği iddia edildi.

ARTIŞIN YARISI RAFA YANSIDI

Çikolata üretici Patiswiss’in CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın verdiği bilgiye göre, kakao üretimindeki düşüşün en önemli sebebi El Nino ve yetersiz gübre kullanımı sonucu kakao meyvesinden yeterli çekirdeğin alınamaması.

Konuyla alakalı bir bilgi kirliliğinin söz konusu olduğunu belirten Yıldız, “Kakao ağaçlarını etkileyen bir virüs konusunu konuşmak için çok erken. İncelemeler ilgili firmalar tarafından yapılıyor. Şu andaki mevcut durum, El Nino ve yetersiz gübre sebebiyle (Ukrayna-Rusya savaşı sonrası fiyatların artması) kakao meyvesinden yeterli çekirdeğin alınamaması” dedi.

Yıldız, “Kakao çekirdeğinde geçen seneyle karşılaştırınca limanlara yüzde 30-35 oranında daha az çekirdek gönderimi yapıldı. Yaklaşık olarak 400 bin ton çekirdek açığı olduğu tahmin ediliyor” diye konuştu. Geçen yıl bu dönemlerde kakao çekirdeğinin ton fiyatının 2.000 pound (77 bin 920 TL) civarındayken şu anda 4.800 pounda (187 bin 8 TL) ulaştığını belirten Yıldız, “Döviz bazlı, yani pound olarak yaklaşık yüzde 140’lık bir artış söz konusu” bilgisini verdi. Yaklaşık son 2 aydır gerçekleşen bu dramatik artışın tam anlamıyla henüz raflara yansımadığını kaydeden Yıldız, “Raflara şu ana kadar bunun yarısı yansımıştır” dedi.

Kişi başı 2.6 kilo çikolata yiyoruz

Çikolata tüketimine ilişkin bilgiler veren Elif Aslı Yıldız, Türkiye’nin çikolata pazarındaki büyüklüğünün, üretim kapasitesi, tüketim alışkanlıkları ve pazar payı gibi faktörlere bağlı olarak değişebildiğini söyledi. Yıldız, “Ortalama olarak Türkiye’de kişi başına çikolata tüketim miktarının yıllık 2.6 kilogram civarında olduğunu biliyoruz. Bu oran, Türkiye’deki çikolata tüketiminin oldukça yaygın olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: SÖZCÜ