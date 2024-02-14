- Asayiş

Ailesi oynamasına izin vermedi, 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu

Ailesinin PUBG adlı oyunu oynamasına izin vermediği iddia edilen 12 yaşındaki çocuk evlerinde tabancayla kendini kafasından vurdu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Ailesi oynamasına izin vermedi, 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu mask

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

KENDİNİ KAFASINDAN VURDU

İddiaya göre, 12 yaşındaki E.C., internette şiddet içeren PUBG adlı oyunu oynamasına ailesi izin vermeyince evlerinde yatak odasına geçip burada tabancayla kendini kafasından vurdu.

Silah sesi üzerine yatak odasına koşan ailesi çocuklarını kanlar içinde buldu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan  çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri çocuğu en yakın Samsun  Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada müdahalenin ardından duran kalbi çalıştırılan çocuk, doktor gözetiminde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Yaralı, yoğun bakım servisinde tedavi altında alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# internet, PUBG, oyun, sağlık, araştırma, eğitim, çocuk

14 Şub 2024 - 10:12 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.041.543 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL