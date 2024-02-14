Ailesi oynamasına izin vermedi, 12 yaşındaki çocuk kendini vurdu

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi.
KENDİNİ KAFASINDAN VURDU
İddiaya göre, 12 yaşındaki E.C., internette şiddet içeren PUBG adlı oyunu oynamasına ailesi izin vermeyince evlerinde yatak odasına geçip burada tabancayla kendini kafasından vurdu.
Silah sesi üzerine yatak odasına koşan ailesi çocuklarını kanlar içinde buldu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri çocuğu en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada müdahalenin ardından duran kalbi çalıştırılan çocuk, doktor gözetiminde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Yaralı, yoğun bakım servisinde tedavi altında alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.