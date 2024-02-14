Ali Yerlikaya'dan Antalya'daki sel afetine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da meydana gelen sel afetine ilişkin yaptığı açıklamada Antalya Valiliği'ne 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğini açıkladı.
Yerlikaya, 989 yurttaşın tahliye edildiğini söyledi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Antalya'da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla 248 personel, 63 araç, 24 motopomp ve 13 dalgıç görevlendirildiğini belirtti.
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile AFAD Başkan Yardımcısı ve Afetlere Müdahale Genel Müdürünün Antalya'ya intikal ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"989 vatandaşımız tahliye edildi. İlk etapta Antalya Valiliğimize 20 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi. Antalya'mıza ve selden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz, 3 ilimizde, Antalya, Burdur ve Isparta turuncu uyarı verdi. Vatandaşlarımızdan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın uyarılarını an be an takip etmelerini önemle rica ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun."
Antalya’da yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen selle mücadele için bölgede an itibarıyla:
2️⃣4️⃣8️⃣ personel
6️⃣3️⃣ araç
2️⃣4️⃣ motopomp ve
1️⃣3️⃣ dalgıç görevlendirildi.
Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürümüz #Antalya’ya intikal… pic.twitter.com/yujooENvRx
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.