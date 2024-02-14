Altın güne nasıl başladı?

Altın fiyatları, dün açıklanan ve piyasa beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verisi sonrası sert gerilemesinin ardından bugünkü ilk işlemlerde de kayıplarını sürdürüyor.

Ons altın 1988 dolara kadar gerilerken, gram altın ise en düşük 1963 lirayı gördü. Böylelikle ons altın 2 ayın, gram altın ise 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Ons altın kritik ve psikolojik seviye olan 2000 doların altında hareket ederken, saat 09.01 itibarıyla yüzde 0,01 düşüşle 1992 lirada bulundu.

Ons altına paralel hareket eden gram altın fiyatı, saat 9.20 itibarıyla 1969 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları şöyle:

• Gram altın 2.052,04 lira

• Çeyrek altın 3.219,49 lira

• Yarım altın 6.438,99 lira

Kaynak: BİRGÜN