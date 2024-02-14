- Ekonomi

Dolar/TL güne rekorla başladı

Dolar/TL hafta ortasında piyasa açılışında 30.9367'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar/TL saat 09.15 sıralarında 30,7790 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL güne rekorla başladı mask

İstanbul serbest piyasada dolar 30,9367 liraya çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Serbest piyasada dolar/ TL saat 09.15 sıralarında 30,7790 liradan, euro 32,9740 liradan işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 30,7280 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9660 lira olmuştu.
# Dolar

14 Şub 2024 - 10:24 - Ekonomi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Kullar Ali - Kocaeli büyükşehir belediyesi gibi yıllardır borç rekorunu başkasına bırakmıyor.Dolar ise garip gurabadan başkasına gelir rekorları kırıyor.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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