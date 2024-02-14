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İran'da doğal gaz boru hattında patlama

İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesindeki doğal gaz dağıtım hattında sabaha karşı patlama meydana geldi. Patlamanın sabotaj olduğu belirtildi. Patlamada, ölü veya yaralı olmadığı ifade edildi.

İran'da doğal gaz boru hattında patlama mask

İran'da Borucen ilçesindeki doğal gaz dağıtım hattında sabaha karşı meydana gelen patlamanın sabotaj olduğu açıklandı.

İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli, Borucen ilçesinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Patlamanın sabotaj eylemi olduğunu aktaran Akli, "Bu terörist sabotaj eylemi, sabaha karşı 01.00 sularında gerçekleştirildi. Patlamanın ardından Petrol Bakanı (Cevad Ovci), bakan yardımcıları ve ilgili güvenlik kurumları acil olarak toplandı" dedi.

DAĞITIM ŞEBEKESİNDE 'İSTİKRARSIZLIK' OLUŞMADI

Akli, patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını vurgulayarak, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını ve söz konusu kesintiyi gidermek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

İranlı yetkili, patlamada ölü ve yaralı olmadığının bilgisini paylaştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İran'ın Çeharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Borucen ilçesindeki doğal gaz ana dağıtım boru hattında, sabaha karşı şiddetli patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Kaynak: BİRGÜN

# acil

14 Şub 2024 - 10:25 - Dünya

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