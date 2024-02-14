Derince 60 Evlerde Yavuz Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesi ve sahile ulaşımın sağlandığı Körfez Caddesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı yenileme çalışması yapıldı. Altyapının ardından üstyapısı da yenilenen caddenin kalan 200 metrelik kısmında aşınma asfalt serim çalışması tamamlanarak caddenin tümünde üstyapı tamamlandı. Dekoratif aydınlatma direk montajları yapılan son derece işlek bir lokasyondaki caddede deforme olmuş parke yaya kaldırımlar da tamir edildi.
- Yaşam
60 Evler Körfez Caddesinde üstyapı yenilendi
Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince 60 Evler Körfez Caddesinde üstyapı yenilendi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.