İzmit Otogar’da otobüs fiyatlarına dev zam!

Akaryakıt fiyatlarına gelen peşi sıra zamlar, araçların artan bakım masrafları, asgari ücrete gelen zam ve artan personel maliyetleri nedeniyle şehirler arası otobüs biletlerine zam gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Terminaller Şube Müdürlüğü, Şehirler arası Yolcu Taşıma Fiyat Listesini açıklamıştı. İzmit Şehirler Arası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneği Başkanı Halil Baylam gelen zammın zorunlu olduğunu belirterek,

GELİR AYNI GİDER HEP ARTMIŞ

“Bu aslında zorunlu bir zamdı. Mazota zam geldiği için biletlere de zam geldi. Fiyatlar, firmaların inisiyatifine bağlı olarak düşebiliyor. Bazı durumlarda yoğunluktan kaynaklı da bilet fiyatları yükseliyor daha sonra indirebiliyor firmalar mesela. Şoför ve muavin ücretleri, ikram giderleri, köprü ve otogar geçiş ücretleri gideri artıran faktörler. Artan araç bakım fiyatları da maliyetleri artırıyor. Asgari ücretin ardından da giderler daha fazla arttı. Gelir aynı gider hep artmış. Fiyatların otogardaki yoğunluğu etkileyeceğini düşünmüyorum” dedi.

DEVLETİN ÇOK SIKI TUTMASI LAZIM BU KONUYU

Yaşanan otobüs kazalarına da değinen Başkan Baylam, “O araç ve yolcular şoföre emanet. Devletimiz bu kazaların önüne bir şekilde geçecek. Yeni kararla takometre taktırma süresi 6 ay olarak uzatıldı. Bu süreyi geçen firmaya ağır yaptırımlar uygulanacak. Takometre her şeyi kontrol edebileceğiniz bir cihaz. Şoför değişimleri, araç hızı, aracın nerede olduğu gibi detayları kontrol edebiliyor. Cihazın olmadığı firmalar var ve onların taktırması zorunlu. İnsan canıyla alakalı bir şey bu. Devletin de çok sıkı tutması lazım bu konuyu. Firmalar da şoför alırken çok dikkatli olmalı” ifadelerini kullandı.

YOĞUNLUK YAŞIYORUZ OTOGARDA

Şehirler arası otobüs fiyatlarına da değinen Baylam, “Kocaeli'den İzmir 600 TL'ye, İstanbul Esenler 200 TL'den 250 TL'ye, İstanbul Harem 150'den 200 TL'ye, Hatay 850 liraya, Mersin 800, Trabzon 1000, Kars 1100, Ankara ise 400 liraya yükseldi. Üniversite öğrencilerinin dönüş zamanı yaklaştı. Öğrenci yoğunluğu yaşarız otogarda. Ardından bayram yoğunluğu yaşanır” şeklinde konuştu.

2023 EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

İstanbul Harem: 150 TL

İstanbul Esenler: 200 TL

Ankara: 280 TL

Hatay: 800 TL

Mersin: 700 TL

Trabzon: 800 TL

İzmir: 550 TL

Antalya: 600

2024 ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ

İstanbul Harem: 200 TL

İstanbul Esenler: 250 TL

Ankara: 400 TL

Hatay: 850 TL

Mersin: 800 TL

Trabzon: 1000 TL

İzmir: 600 TL

Antalya: 650