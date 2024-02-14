Çetinkaya, “Hepiniz meclis üyemsiniz”

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Çamçukur mahallesinde yoğun ilgi ile karşılaştı.

Mesut Çetinkaya yapmış olduğu konuşmada;

“Bu akşam gördüğüm kalabalık karşısında bir kez daha sizlerle gurur duydum. Beni tanırsınız, Karamürsel Belediye Başkanlığına aday olmuş bir kardeşiniz olarak buraya geldim.

1980 yılında Karamürsel’de doğdum, doğma büyüme Akçatlıyım, 20 yıldır da Başkiraz’ın damadıyım. İşletme mezunuyum, Ak Parti’de gençlik kolları başkanlığı ve ilçe başkan yardımcılığı görevlerini yaptım. 2014 yılında Halkla İlişkiler Müdürlüğü, son 5 yıldır da Başkan Yardımcılığı görevini yaptım. Benim siyasette hiçbir zaman yüksek hedeflerim olmadı, siyasette tek hedefim 20 yıldır beni tanıyan herkese kardeş olmaktı. Çünkü, okuduk, araştırdık ve baktık. Aliye İzzet Begoviç “iyi bir Müslüman olmak için bile iyi bir insan olmak lazım” demiştir. İyi bir belediyeci de olsak iyi insan olacağız, iyi bir teşkilatçı da olsak iyi insan olacağız. Annemizin, babamızın yüzünü ak edeceğiz.

“20 YILLIK MAZİMİZ VAR”

Başkanımız İsmail Yıldırım’ın desteğiyle aday adayı oldum. Teşkilatımızda 20 yıllık bir mazimiz var. Cuma akşamı bir telefon aldım, İl Başkanımız aradı ; “Mesut, sen bizim belediye başkan adayımız oldun” dedi. O güne kadar nefsimizi tuttuk, ama artık görev verildi. Süre az, çalışmak lazım. Ben 20 yıldır konuşma yaptım, konuşma yazdım. Ama sizin karşınıza çıkmadan önce dedim ki ben hiçbir zaman konuşma hazırlığı yapmayacağım. Çamçukur’da ne konuştuysam, Akçat’ta da onu konuşacağım.

“AHİRETİMİ ORTAYA KOYDUM”

Tabi Belediyecilik deyince aklınıza ilk etapta proje gelir. Ama benim belediyecilik anlayışım biraz farklı olacak. Ben ahiretimi ortaya koymuşum, 60 bin kişinin vebali bende, bir kişi aç yatarsa bunun hesabı benden sorulur. Hz. Ömer’den rivayet edilir ya, Fırat’ın kenarında bir kuzuyu kurt kapmış, hesabı Hz. Ömer’e sorulacakmış. Hz.Ömer’e hesap soran sistem Mesut kardeşinize ne yapar siz düşünün. Böyle bir sorumluluğun altına girdim.

“ÖNCELİĞİM SİZSİNİZ”

Belediye Başkanlığı yapmaktan korkmuyorum, ama vebalden korkuyorum. Mesut Çetinkaya Başkan olamazsa Camiye vaiz olacak diyorlar. Bana ister Cuma hutbesi veriyor desinler, ister vaiz olacak desinler benim önceliğim sizsiniz.

Sene 2015-2016 yıllarında Kızderbent’te erzak dağıtıyoruz. Muhtardan listeyi almışız. Ferdi Bey ile Kızderbent’e gidiyoruz. Yukarı kı mahallede tek katlı bir evde yalnız yaşayan teyzemize erzak vereceğiz. Erzağı verdik, dedim ki; “Teyzem Muhtarımız yanımda, bu erzak sana 10- 15 gün yeter, yine bir ihtiyacın olursa Muhtarımıza söyle yine ben sana göndereyim” dedim. Teyzemin cevabı “Söyleyemem ki” oldu. Söylemeyenlere biz ulaşacağız”

“HEPİNİZ MECLİS ÜYEMSİNİZ”

Orada benim bütün belediyecilik anlayışım değişti. Muhtar var, belediye var, araba ve erzak var, sosyal yardımlaşma var. Ama teyzemiz isteyemeyecek bir kadın. Yük bu kadar ağır.

Bu yükün altından kalkmak için desteğe ihtiyacımız var. Bu destekte belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyeleriyle olmaz. Pilav tepeye çıktınız mı bilmiyorum. Ben kışın her kar yağdığında çıkarım, Oradaki bir teyzeden sorumluyuz.

Size bir vebal yüklüyorum, bana oy vermenin bir vebali var. Ben açıkça söylüyorum. Buradan ilan ediyorum, bana oy veren herkes benim meclis üyem olacak. Duyduğu, gördüğü, fakiri, fukarayı bana ulaştıracak ki benim gözüm kulağım olacak. Bu yükü beraber taşıyacağız. Duyanlar, duymayanlara anlatsın.

Karamürsel’de kimse aç yatağa girmeyecek.

Karamürsel’de kimse odunu, kömürü ve doğalgazı olmadığı için üşümeyecek. Hiçbir çocuk yırtık ayakkabıyla, montla okula gitmeyecek, sıra arkadaşına mahcup olmayacak” dedi.