İnci Taneleri ekibi özür diledi

DUVAR - 'İnci Taneleri' dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde Yılmaz Erdoğan çıplak sesle 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendirdi ve şarkının bestesinin Ferdi Tayfur’a ait olduğunu söyledi. Dizi ekibinden bu konuyla ilgili bir özür açıklaması yayınlandı.

Açıklamada “İnci Taneleri’nin 3. bölümünde ilk olarak Ferdi Tayfur ustamızın yorumuyla ünlenen ‘Hatıran Yeter’ şarkısını bestesinin de Ferdi Tayfur’a ait olduğu söylendi. Bu yanlışlık için özür dileriz. Bu şarkının sözleri şair Ahmet Selçuk İlkan’a, müziği ise sayın Yılmaz Tatlıses’e aittir. Bu harika eseri hayatımıza katan ustalara saygılarımızı sunuyor, bu vesileyle sayın Yılmaz Tatlıses’i rahmetle anıyoruz…” ifadelerine yer verildi.