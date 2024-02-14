Ömeroğlu, STK’larla buluştu

Cumhur İttifakı AKP Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası’nda faaliyet gösteren yöre dernekler başkan ve temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Dilovası Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen istişare toplantısı Tepe Restaurant’ta gerçekleşti.

GÜNEŞ, ÖMEROĞLU’NA BAŞARILAR DİLEDİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Dilovası Dernekler Federasyonu Başkanı Ercan Güneş, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Dilovası Belediye Başkana adayı olarak yola çıkan Ramazan Ömeroğlu’na başarılar dilerken, Dilovası’nın geleceği için yapılacak her olumlu projenin yanında olduklarını ve Dilovası’nı hak ettiği hizmeti alabilmesi için yerel yönetimin yanında olduklarını, ortak gayelerinin daha yaşanılabilir bir Dilovası olduklarını ifade etti.

DAHA YAŞANILABİLİR BİR KENT İNŞA EDECEĞİZ

Güneş’in ardından çalışmaları ve Dilovası’nın geleceğine yönelik önemli projelerinin olduğunu belirten AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu ise yaptığı konuşmasında “Genel Merkezimizin takdirleri ile çıktığımız bu yolda Dilovamızın geleceği için hep birlikte çalışacağız. Hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız bu kentte yaşamaya devam edecektir. Kentimizin en iyi hizmetleri alabilmesi için çıktığım yolda ortak akıl bilinciyle hareket ederek tüm yöre derneklerimiz ve STK’larımızla birlikte hareket ederek, kentimizin hak ettiği projeleri ve hizmetleri hep birlikte hayata geçirmek için çalışacağız. Tüm halkımızda emin olsun ki son üç dönemdir ilçemize yapılan önemli hizmetlere birçok alanda daha yenilerini eklemek için elimizden geleni yapacak ve halkımız için daha yaşanılabilir bir kenti inşa edeceğiz.” dedi. Konuşmaların ardından tek tek yöre dernek başkan ve temsilcilerini dinleyen Ömeroğlu, öneri, talep ve beklentilerini not aldı.