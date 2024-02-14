- Ekonomi

Benzine de zam geliyor

Dün motorine gelen büyük zammın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına da zam gelecek.

Benzine de zam geliyor mask

Akaryakıtta zam yağmuru bu gece de devam edecek.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam gelecek. 

Motorine önceki gece 2 lira 55 kuruş zam gelmişti.

Kaynak: SÖZCÜ
# benzin, motorin, akaryakıt fiyatları, Zam

14 Şub 2024 - 11:06 - Ekonomi

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