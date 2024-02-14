Benzine de zam geliyor

Akaryakıtta zam yağmuru bu gece de devam edecek.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam gelecek.

Motorine önceki gece 2 lira 55 kuruş zam gelmişti.

Kaynak: SÖZCÜ