Kocaeli Huzurevi Derneği’nden İzmitli çınarlara ziyaret

Kocaeli Huzurevi Dayanışma Yardımlaşma Derneği Başkanı Halide Zehra Yıldız ve dernek üyeleri, İzmit Belediyesi Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde bulunan Olcay Ilıcalı Asırlık Çınar Evi’ni ziyaret etti. Merkezde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgi edinen Başkan Yıldız, merkezi çok beğendiğini ifade etti.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde bulunan diğer birimleri ziyaret eden dernek üyeleri, verilen hizmetlere hayran kaldılar. Misafirler, kentin büyük bir değeri olan Olcay Ilıcalı’nın adının bu merkezde yaşatılmasına vesile olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e memnuniyetlerini ve teşekkürlerini sundular.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.