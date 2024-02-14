TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E SİLAH MI SATILDI?

Türkiye İsrail’le 3 ay içerisinde 1,1 milyar dolarlık ticaret yapılmış

Çok acil bir durum olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, “İsrail, Refah’a kara harekâtı düzenlemek üzere. 1,5 milyon insan -Refah nüfusunun 5 katı- Refah’ta sıkışmış durumda ve İsrail korkunç soykırıma devam etmek istiyor. İsrail’e “Dur!” diyoruz. Fakat Türkiye nitelikli bir şekilde “Dur!” diyemiyor; hamaset yapıyor ve İsrail soykırıma devam ediyor. Canlı yayında bir soykırım var. Son iki günde 100 kişi katledildi, şu ana kadar 12 bini bebek ve çocuk, 8 bini kadın 28 bin insan katledildi. Korkunç bir soykırım canlı yayında yaşatılıyor. Peki, Türkiye ne yapıyor? Kasım ayında ticaret zirve yapmış, ekim ve aralık ayıda dahil üç ay içinde Türkiye-İsrail arasında 1,1 milyar dolar ticaret yapılmış. İsrail’le ticarette büyük paralar kazanıyorlar.” ifadelerini kullandı.

İsrail’e silah yollamışlar!

İsrail’in yaptığı katliama AK Parti hükümetinin de ortak olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “TÜİK’e sorduk “silah satıldı mı?” diye. TÜİK ne dedi? “Silah aksamı satmadık, av silahları sattık.” dedi. İtiraf etti. İsrail’e av silahları satmışlar. O av silahlarıyla kimler vuruluyor? İşte, bebekler vuruluyor, anneler kahroluyor; görsün bunu AK PARTİ'liler. Av silahlarıyla masum insanlar vuruluyor. Şu çocukların gözlerindeki korkuyu görmüyor musunuz? Oradaki annelerin acısını, kucaklarındaki katledilmiş bebekleri görmüyor musunuz? Bu ticareti yaptığınızı herkes gördü, TÜİK’de kabul ediyor. Av silahıymış! Ne av silahı ya? Gemilerle gönderiyorsunuz. Yardım gönderdiğiniz apaçık ortada.” şeklinde konuştu.

Hollanda silah aksamı göndermeyi durdurmuş!

Diğer ülkelerin İsrail’e karşı tutumlarından bahseden Gergerlioğlu, “Türkiye iktidarı silah yollarken başka ülkeler ne yapıyor? Hollanda mahkemesinden bir sonuç veriyorum. Hollanda İsrail'e F-35 silah aksamı gönderiyordu. Hollanda yerel mahkemesi bu satışı durdurdu, mahkeme kararıyla durması gerektiğini söyledi. Türkiye'de böyle bir olay var mı? İktidarınız herhangi bir ticaret dursun diyor mu? Vızır, vızır; burada defalarca ispat ediyoruz tek bir kararınız var mı? Yargı zaten sizin elinizde buna rağmen tek bir karar var mı? Yok. Var diyebiliyor musunuz? Hayır. Ayrıca ABD’de Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Chris Van Hollen da İsrail’in savaş suçları işlediğine dair bir konuşma yaptı ve İsrail’e silah ve diğer malzemelerin gitmemesi gerektiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü de hakeza aynı şekilde.” dedi.

AKP-MHP cumhur zulüm ittifakı İsrail’i durduracak hiç bir şey yapmıyor

Çok kritik günlerden geçildiğini belirten Gergerlioğlu, “Refah güvenli bölgeydi. Blinken, Netanyahu’ya “Dur!” diyor; fakat o durmak istemiyor. Çok kritik günlerdeyiz. Bu Meclis bunu konuşmalı. Soykırım daha vahim bir şekle geliyor; 28 bin insan öldü, yüz binlerce insanda ölebilir. Bakın, Türkiye Büyük, Millet Meclisi bunu konuşmalı ve bu önergeye katılıyoruz. “Evet” denmeli bu önergeye. Bakın, İsrail yetkilileri son derece samimiyetsiz Birleşmiş Milletler görevlilerinin teröre bulaştığı ithamıyla yardımların durdurulmasını sağladılar. Fakat bunu Birleşmiş Milletlere ispat edemediler. Gazeteciler soruyor “Müttefiklerimize söyledik.” deniliyor, müttefikler “Bize böyle bir şey söylenmedi.” diyor. Bu kadar samimiyetsiz, yalancı bir ülkeye karşı AK PARTİ-MHP cumhur zulüm ittifakı tek bir şey yapmıyor. Yazıklar olsun diyorum ve bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyorum.” ifadelerini kullandı.

AKP'liler Gergerlioğlu’na cevap veremedi

AKP Grubu adına konuşan Cüneyt Yüksel’in “İsrail’in yaptıklarını takip ediyorum” ifadeleri üzerine konuşan Gergerlioğlu, Bu işler lafla olmaz, niye mahkemeye başvurmuyorsunuz? Defalarca söylüyoruz, hala mahkemeye başvurmuş değilsiniz. Lahey Adalet Divanına başvurmuyor Türkiye, sadece Nikaragua başvurmuş. Türkiye niye başvurmuyor onun cevabını istiyoruz. Cevap veremiyorsunuz işte. Laf değil, iş üretin, mahkemeye başvurun! Olması gerekeni Güney Afrika yaptı, siz yapmıyorsunuz! AK Partili vekil yapmıyor, iktidar yapmıyor Güney Afrika yapıyor! Sorularımıza cevap veremiyorsunuz çünkü yanlış yapıyorsunuz!” şeklinde konuştu.