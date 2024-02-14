- Eğitim

Tersane personellerine yangın eğitimi

Kocaeli itfaiyesi, Yalova'daki gemi tersanelerinde çalışan personellere yangına müdahale eğitimi verdi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Tersane personellerine yangın eğitimi mask
Tersane personellerine yangın eğitimi
Tersane personellerine yangın eğitimi
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yalova'daki gemi tersaneleri personeline "ileri düzey yangın eğitimi" verdi. Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde gerçekleştirildi. Eğitimde kişisel korunma donanımı, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme, kapalı ve dumanlı ortamlarda yön bulma ve yangın kaynağı arama, kazazede taşıma teknikleri, sedyeler, akaryakıt yangınlarında köpük uygulamaları, çok katlı yapı yangınlarında ekip organizasyonu ve söndürme stratejisi başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu. KOBİTEM eğitim merkezinde yer alan simülatör ve istasyonlar ile gerçekçi yangın durumlarına karşı nasıl mücadele edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Tersane personellerine yangın eğitimi
Tersane personellerine yangın eğitimi

# eğitim

14 Şub 2024 - 11:42 - Eğitim

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.041.543 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL