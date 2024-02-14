GENÇLER SORDU, BAŞKAN BIYIK CEVAPLADI

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, gençlerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan ve taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, yeni dönemde yapacakları projelerle gençlerin en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini söyledi. Gençlerle samimi bir sohbet toplantısında buluşan Başkan Muzaffer Bıyık’a AKP Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve AKP Darıca İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Arslan da eşlik etti.

GENÇLERLE ARAMIZDA ABİ-KARDEŞ İLİŞKİSİ VAR

Gençleri önemsediklerini ve her zaman yanlarında olduğunu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediye Başkanı ve bir ağabeyiniz olarak sizleri çok seviyor ve önemsiyorum. Bizim Darıca’nın gençleriyle aramızda her zaman abi-kardeş ilişkisi olacak. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri için üzerimize ne düşüyorsa yapmak için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Spordan eğitime ve kültür sanata kadar Darıca’da gençler istedikleri her alanda en iyi eğitimi alabilsin diye spor kompleksleri, sanat akademileri, kültür sanat merkezleri inşa ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de gençlerin elinden tutmaya ve yol arkadaşlığı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

GENÇLER SORDU, BAŞKAN CEVAPLADI

Oldukça sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet toplantısında Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerin sorularını da tek tek cevaplarken gençler de kendilerini dinleyen ve yakın ilgi gösteren Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Gençlerin fikirlerini önemsediklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca’mızı geleceğe hazırlamak için ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Sizlerin talepleri doğrultusuna projeler geliştiriyoruz. Bu nedenle görüş ve önerilerini bizler için değerli” diye konuştu.