Metroda rezillik: Yaşlı adam kimseye aldırmadan...

Eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X'te paylaşılan kısa bir video büyük tepki çekti... İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir metroda çekilen görüntülerde yaşlı bir adam etraftakilere aldırmadan yanında oturan kadının göğsünü okşarken görülüyor.

Yaşlı ve sakallı adam kadınla fiziksel temas kurmadan önce uzun uzun bakarken daha sonra ise kadın elini uzatıyor ve adam kadının göğüslerini öpmeye başlıyor. Diğer yolcuların gözü önünde adam eğilerek kadının göğsünü tekrar tekrar öpüyor.

Videodaki ses, "bir sonraki istasyon Clapham Common" derken görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Birçok kullanıcı, "Eğer metrolarda uygunsuz bir durumla karşılaşırsanız hemen bir personelle konuşun ya da acil yardım hattını arayın" dedi.

Video kısa bir süre içinde 1.9 milyon kez izlenirken bazı sosyal medya kullanıcıları da espri yaptı. Bir kullanıcı, "Belki kadını akrep sokmuştur ve adam da zehri emmeye çalışıyordur? Onun ölmesini mi istiyorsunuz? İnsanlar bugünlerde çok çabuk yargılıyor" ifadesini kullandı.

İngiliz medyası polis ve güvenlik görevlileri tarafından yakalanmayan çift hakkında, "Onlar şanslıydı çünkü yasalara göre kamusal alanda cinsel ilişkiye girmek yasak ve cezaya tabidir" yorumunu yaptı.

Kaynak: SÖZCÜ