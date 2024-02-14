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Bir kişi yanlışlıkla kuzenini öldürdü

İzmir'de kuzeni tarafından tabancayla yanlışlıkla vurulan matbaa dükkanı sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Bir kişi yanlışlıkla kuzenini öldürdü mask

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Berrin Taşan Sokak'taki bir matbaanın önünde meydana geldi. Matbaa çalışanı Atakan Kaşıkçı ile kuzeni Alican H. bir süre birlikte vakit geçirdi.

Alican H.'nin göstermek istediği kurusıkıdan bozma tabanca iddiaya göre kazara ateş alınca Atakan Kaşıkçı yaralandı.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Atakan Kaşıkçı'yı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Kaşıkçı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Atakan Kaşıkçı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Alican H. ise suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Alican H.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
# sağlık, silah, özel

14 Şub 2024 - 11:56 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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