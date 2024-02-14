14 Şub 2024 - 12:00- Spor G:

Karamürselli sporcular da Mesut olacak

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, pehlivanların başkenti ilçesinde pehlivanları ziyaret etti

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Karamürselli sporcular da Mesut olacak
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“PEHLİVANLAR DİYARIMIZ”

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, pehlivanların başkenti ilçede, pehlivanları ziyaret etti. Çetinkaya burada Kadir Birlik ve diğer pehlivanlarla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu. Başkan adayı Çetinkaya “Güreşçi kardeşlerimizi antrenmanlarında ziyaret ettik. Pehlivanlar diyarı Karamürselimizde Ata sporumuzu başarıyla yaşatan güreşçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Çayırın aslanlarına başarılar, Allah derman versin” dedi.

Karamürselli sporcular da Mesut olacak
# AKP Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, AKP

14 Şub 2024 - 12:00 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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