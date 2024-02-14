Karamürselli sporcular da Mesut olacak

“PEHLİVANLAR DİYARIMIZ”
AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, pehlivanların başkenti ilçede, pehlivanları ziyaret etti. Çetinkaya burada Kadir Birlik ve diğer pehlivanlarla bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu. Başkan adayı Çetinkaya “Güreşçi kardeşlerimizi antrenmanlarında ziyaret ettik. Pehlivanlar diyarı Karamürselimizde Ata sporumuzu başarıyla yaşatan güreşçi kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Çayırın aslanlarına başarılar, Allah derman versin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.