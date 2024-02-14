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Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencisi Türkiye şampiyonu oldu

Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencilerinden 9/D sınıfında eğitim gören Defne Burmalı, 9-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılan senkronize Buz Pateni Türkiye Yarışmasında 'Basic Novica (Beyzik Novas) kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Aygün Baş
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Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencisi Türkiye şampiyonu oldu mask
Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencisi Türkiye şampiyonu oldu
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09-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da bulunan Ümitköy Buz Sporları Salonunda düzenlenen olan Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Junıor ve Senior kategorilerindeki yarışmalar tamamlandı. Yarışmaya katılan Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencilerinden 9/D sınıfında eğitim gören Defne Burmalı, Basic Novica (Beyzik Novas) kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Öğrencinin başarı belgesi ve madalyası okul idaresi tarafından 16 Şubat Cuma günü bayrak töreninde takdim edilecek.

Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencisi Türkiye şampiyonu oldu
# eğitim, 2024, oldu, türkiye

14 Şub 2024 - 12:05 - Spor

Mahreç  Aygün Baş

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