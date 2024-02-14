Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencisi Türkiye şampiyonu oldu

09-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da bulunan Ümitköy Buz Sporları Salonunda düzenlenen olan Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Junıor ve Senior kategorilerindeki yarışmalar tamamlandı. Yarışmaya katılan Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencilerinden 9/D sınıfında eğitim gören Defne Burmalı, Basic Novica (Beyzik Novas) kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Öğrencinin başarı belgesi ve madalyası okul idaresi tarafından 16 Şubat Cuma günü bayrak töreninde takdim edilecek.