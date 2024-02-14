09-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da bulunan Ümitköy Buz Sporları Salonunda düzenlenen olan Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası Junıor ve Senior kategorilerindeki yarışmalar tamamlandı. Yarışmaya katılan Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencilerinden 9/D sınıfında eğitim gören Defne Burmalı, Basic Novica (Beyzik Novas) kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Öğrencinin başarı belgesi ve madalyası okul idaresi tarafından 16 Şubat Cuma günü bayrak töreninde takdim edilecek.
- Spor
Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencisi Türkiye şampiyonu oldu
Kocaeli Anadolu Lisesi öğrencilerinden 9/D sınıfında eğitim gören Defne Burmalı, 9-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da yapılan senkronize Buz Pateni Türkiye Yarışmasında 'Basic Novica (Beyzik Novas) kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.