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Markette mide bulandıran görüntü!

Gebze'de zabıta ekiplerinin marketlere yaptığı denetimde, son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünler ile ambalajı kurtlanmış süt ürünü tespit edildi.

İhlas Haber Ajansı
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Markette mide bulandıran görüntü! mask
Markette mide bulandıran görüntü!
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Grup Amirliği ekipleri, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş onlarca gıda ürününü tespit ederek imha etti. Bir markete yaptığı denetimde ambalajının etrafı kurtlanmış süt ürünü tespit eden ekipler, ilgili market hakkında tutanak tuttu.

Markette mide bulandıran görüntü!

Ekipler marketlerin dışında okul kantinlerine de yönelik sıkı denetimlerde bulunuyor. Okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, bakanlığın yasaklamış olduğu gıdalar başta olmak üzere fiyat tarifesi ve hijyen gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor.
# fiyat, tespit

14 Şub 2024 - 12:15 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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