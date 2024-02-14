Servis midibüsü eğitim kurumunun kapısına çarptı: 1 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi D-130 Karamürsel istikametinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 41 P 3392 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşmasıyla kontrolden çıktı. Midibüsün, özel bir eğitim kurumunun tabelasına ardından da demir kapısına çarptığı kazada, sürücü K.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan K.A., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen servis sürücüsü K.A.'nın, işçileri almak için yola çıktığı öğrenildi. Midibüs, çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.