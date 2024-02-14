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Servis midibüsü eğitim kurumunun kapısına çarptı: 1 Yaralı

Kocaeli'de, işçileri almak için yola çıkan K.A.’nın direksiyonunda fenalaştığı servis midibüsü, bir eğitim kurumunun tabelası ile kapısına çarptı. K.A., hafif yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
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Servis midibüsü eğitim kurumunun kapısına çarptı: 1 Yaralı mask
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Kaza, sabah saatlerinde Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi D-130 Karamürsel istikametinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 41 P 3392 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşmasıyla kontrolden çıktı. Midibüsün, özel bir eğitim kurumunun tabelasına ardından da demir kapısına çarptığı kazada, sürücü K.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve  sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan K.A., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen servis sürücüsü K.A.'nın, işçileri almak için yola çıktığı öğrenildi. Midibüs, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# eğitim, sağlık, özel, inceleme

14 Şub 2024 - 12:23 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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