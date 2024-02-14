- Asayiş

Körfez'de sanayi sitesinde yangın!

Körfez Sanayi Sitesi'nde bulunan MNG Kargo deposunda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangının MNG Kargo deposunun arkasında bulunan mazot tankından çıkmış olabileceği bilgisi verildi.

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Körfez'de sanayi sitesinde yangın! mask

Yangın çıktığını gören esnafın itfaiyeye haber vermesi sonucu yangın yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve  polis ekipleri intikal etti.

Yangında 1 itfaiyecinin dumandan zehirlenerek ambulansla hastaneye kaldırıldığı, yan dükkanlarda bulunan esnaflardan birinin de dumandan etkilendiği için esnaflar tarafından kendi imkanlarıyla Sopalı Hastanesi'ne kaldırıldığı, esnaflardan bir çoğunun da dumandan etkilendiği öğrenildi.

14 Şub 2024 - 12:26 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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