Körfez'de sanayi sitesinde yangın!

Yangın çıktığını gören esnafın itfaiyeye haber vermesi sonucu yangın yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri intikal etti.

Yangında 1 itfaiyecinin dumandan zehirlenerek ambulansla hastaneye kaldırıldığı, yan dükkanlarda bulunan esnaflardan birinin de dumandan etkilendiği için esnaflar tarafından kendi imkanlarıyla Sopalı Hastanesi'ne kaldırıldığı, esnaflardan bir çoğunun da dumandan etkilendiği öğrenildi.