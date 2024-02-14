14 Şub 2024 - 12:39- Gündem G:

"Yaya güvenliği sağlanmalı"

Gazetemize ulaşan vatandaşımız, "Kartepe Sabancı Caddesi Yalçın Sokak'ta yaya kaldırımı yok. Acilen yaya kaldırımı yapılarak yaya güvenliği sağlanmalı" dedi.

DİLEK COŞGUN
DİLEK COŞGUN Tüm Haberleri
"Yaya güvenliği sağlanmalı" mask

Konuyla ilgili şu bilgileri veren vatandaşımız, " Kartepe Sabancı Caddesi Yalçın Sokak'ta araçlar sağlı sollu park etmekteler. Fakat bu sokakta yaya kaldırımı yok. Yayalar yeni yapılan üst geçide gitmek için de bu yolu kullanmaktadır. Acilen yaya kaldırımı yapılarak yaya güvenliği sağlanmalı."
# yeni, Kartepe

14 Şub 2024 - 12:39 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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