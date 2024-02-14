Konuyla ilgili şu bilgileri veren vatandaşımız, " Kartepe Sabancı Caddesi Yalçın Sokak'ta araçlar sağlı sollu park etmekteler. Fakat bu sokakta yaya kaldırımı yok. Yayalar yeni yapılan üst geçide gitmek için de bu yolu kullanmaktadır. Acilen yaya kaldırımı yapılarak yaya güvenliği sağlanmalı."
14 Şub 2024 - 12:39- Gündem Güncelleme:
"Yaya güvenliği sağlanmalı"
Gazetemize ulaşan vatandaşımız, "Kartepe Sabancı Caddesi Yalçın Sokak'ta yaya kaldırımı yok. Acilen yaya kaldırımı yapılarak yaya güvenliği sağlanmalı" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.