Konuyla ilgili şu bilgileri veren vatandaşımız, " Kartepe Sabancı Caddesi Yalçın Sokak'ta araçlar sağlı sollu park etmekteler. Fakat bu sokakta yaya kaldırımı yok. Yayalar yeni yapılan üst geçide gitmek için de bu yolu kullanmaktadır. Acilen yaya kaldırımı yapılarak yaya güvenliği sağlanmalı."