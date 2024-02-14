Kartepeli vatandaş: "Merdiven yok, asansör bitmedi"

Sarfil - Merdiven yapıldı yapılmasına da,o merdiveni çevredeki binaları istimlak edip yapsalardi çok çok kullanışlı olurdu.Gokdelen gibi merdiven yaptılar,gençler bile çıkamıyor yaşlılar,engelliler,hamileler nasıl çıksın.Asansorde artık 1 yıla yapilir