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Kartepeli vatandaş: "Merdiven yok, asansör bitmedi"

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Kartepeli vatandaş: "Merdiven yok, asansör bitmedi" mask

Gazetemize ulaşarak konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, " Kartepe D-100 üzerinde yeni yaya üst geçidi yapıldı. Fakat yeni üst  geçide kolayca ulaşılması için toprak kısma merdiven gerekiyor. Ayrıca asansör de bitmedi."
# yeni, Kartepe

14 Şub 2024 - 12:43 - Gündem

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Yorumlar

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Sarfil - Merdiven yapıldı yapılmasına da,o merdiveni çevredeki binaları istimlak edip yapsalardi çok çok kullanışlı olurdu.Gokdelen gibi merdiven yaptılar,gençler bile çıkamıyor yaşlılar,engelliler,hamileler nasıl çıksın.Asansorde artık 1 yıla yapilir

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Şubat 13:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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