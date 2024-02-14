Gazetemize ulaşarak konuyla ilgili bilgi veren vatandaşımız, " Kartepe D-100 üzerinde yeni yaya üst geçidi yapıldı. Fakat yeni üst geçide kolayca ulaşılması için toprak kısma merdiven gerekiyor. Ayrıca asansör de bitmedi."
14 Şub 2024 - 12:43- Gündem Güncelleme:
Kartepeli vatandaş: "Merdiven yok, asansör bitmedi"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sarfil - Merdiven yapıldı yapılmasına da,o merdiveni çevredeki binaları istimlak edip yapsalardi çok çok kullanışlı olurdu.Gokdelen gibi merdiven yaptılar,gençler bile çıkamıyor yaşlılar,engelliler,hamileler nasıl çıksın.Asansorde artık 1 yıla yapilir
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.