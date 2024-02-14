BAŞKAN SÖĞÜT: "SAYISIZ ESER KAZANDIRDIK"

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında ev ziyaretlerinde bulundu. Hacı Osman Mahallesi’nde gerçekleştirilen ziyaretlerde ilgiyle karşılanan Başkan Söğüt, “Hemşerilerimizin ilgisi ve sevgisi bizleri her zaman daha fazla çalışmaya itiyor. 5 yılda Körfez’e kazandırdıklarımız da bunun en güzel göstergesi.
SAYISIZ ESER KAZANDIRDIK
Tabiri caizse; Çıraklık dönemi sonrasında şimdi daha güzel eserleri Körfezimize kazandırma gayretinde olacağız. Bu çıktığımız yolda da ev ziyaretlerinde vatandaşlarımızdan güzel sözler duymak, muhabbetle karşılanmak bizleri onore ediyor. Sloganımızdaki gibi; Körfez bilir, gerçek belediyecilik AK Partidir. 20 yılda Körfez’e sayısız eser kazandırıldı. Ve bunlar artarak da devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR İLE UYUM İÇİNDEYİZ
Bugün nüfusu 180 bini geçen bir ilçeyiz. Sahillerimizi baştan aşağı yeniledik. Kentsel dönüşüm için kolları sıvadık ve yeni yaşam alanları oluşturduk. Tabi bunları yaparken Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimizle birlikte yaptık. Hizmet ve eserler güzel bir uyumun eseri” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇tli̇ - Sayısız torpilli işe alımlar yaptın söğüt kalanı traş
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.