Kartepe’de İYİ Parti’nin adayı belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi partiler çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli’de de çoğu siyasi parti hem büyükşehir hem de ilçe belediye başkan adaylarını belirledi. Bu kapsamda İYİ Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Haluk Tamyüksel oldu. İYİ Parti Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç konuya ilşkin yaptığı açıklamada, '' Kartepe’de İYİ Parti’nin adayı Tamyüksel olmuştur Önce yerel, sonra genel seçimlerde iktidar hedefiyle süreci ince eleyip sık dokuyarak yöneten İYİ Parti’mizin Kartepe Belediye Başkan Adayı, çok başarılı bir ilçe başkanlığı dönemi geçiren, yol arkadaşımız Haluk Tamyüksel olmuştur. Haluk Tamyüksel başkanımıza başarı dileklerini sunuyoruz'' dedi.
HALUK TAMYÜKSEL KİMDİR?
1983 İzmit doğumlu.
İlk ve orta öğrenimimi İzmit’te Kocaeli Anadolu Lisesinde, yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde tamamladı.
Ülkü ocaklarında yetişti.
2005-2007 yılları arasında Demokrat Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 2007’de İzmir Genç Siyasetçiler Birliği Başkanlığı yaptı.
2009’da MHP’den İzmir’de belediye meclis üyesi adayı oldu.
2011’den bu yana Kocaeli’ye ikamet ediyor.
Konak Emlak & İnşaat firmasının sahibi.
2014’ten itibaren Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği yöneticiliği yaptı.
Geçen dönemde Ahmet Pekin’le birlikte Kocaeli Emlakçılar Odası denetim kurulu üyeliği yaptı.
2019 yılı şubat ayından bu yana İyi Parti Kartepe İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dışarıdan - Haluk Bey çok çalışkan çok dürüst bir insandır. Umarım hakettiği sonucu alır. Siyasi geleceği parlak bir insan başarılar diliyorum
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.