Kartepe’de İYİ Parti’nin adayı belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi siyasi partiler çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli’de de çoğu siyasi parti hem büyükşehir hem de ilçe belediye başkan adaylarını belirledi. Bu kapsamda İYİ Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Haluk Tamyüksel oldu. İYİ Parti Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç konuya ilşkin yaptığı açıklamada, '' Kartepe’de İYİ Parti’nin adayı Tamyüksel olmuştur Önce yerel, sonra genel seçimlerde iktidar hedefiyle süreci ince eleyip sık dokuyarak yöneten İYİ Parti’mizin Kartepe Belediye Başkan Adayı, çok başarılı bir ilçe başkanlığı dönemi geçiren, yol arkadaşımız Haluk Tamyüksel olmuştur. Haluk Tamyüksel başkanımıza başarı dileklerini sunuyoruz'' dedi.

HALUK TAMYÜKSEL KİMDİR?

1983 İzmit doğumlu.

İlk ve orta öğrenimimi İzmit’te Kocaeli Anadolu Lisesinde, yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde tamamladı.

Ülkü ocaklarında yetişti.

2005-2007 yılları arasında Demokrat Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 2007’de İzmir Genç Siyasetçiler Birliği Başkanlığı yaptı.

2009’da MHP’den İzmir’de belediye meclis üyesi adayı oldu.

2011’den bu yana Kocaeli’ye ikamet ediyor.

Konak Emlak & İnşaat firmasının sahibi.

2014’ten itibaren Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İşadamları Derneği yöneticiliği yaptı.

Geçen dönemde Ahmet Pekin’le birlikte Kocaeli Emlakçılar Odası denetim kurulu üyeliği yaptı.

2019 yılı şubat ayından bu yana İyi Parti Kartepe İlçe Başkanlığı görevini yürütüyor.