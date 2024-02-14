BİR METİN ÖZKAN KLASİĞİ 12. ALTIN KİRAZ GÖRKEMLİ TÖRENLE BAŞLADI

BAŞLAMA VURUŞUNU SÖĞÜT VE CANTÜRK YAPTI
Alparslan Türkeş Spor Kompleksi yanında bulunan Körfez Belediyesi Çim Halı Tesislerinde gerçekleşen açılış töreni oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Kent genelinden çok sayıda davetlinin katıldığı törende güzel anlar yaşandı. Kent genelindeki saygın isimlerin oynadığı Şöhretler Karması mücadelesinin ardından protokol mensupları ile turnuvanın resmi açılışı yapıldı. Organizasyonun ilk maçında sahaya çıkan Eti Group ve Çağkay Mühendislik takımlarına başarılar dileyen kent protokolü, iki takıma ve gruplarda mücadele edecek olan tüm ekiplere turnuva müddetince başarılar temennisinde bulundu. Sembolik başlama vuruşunu ise Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt birlikte yaptı.
ŞAMPİYON ÇOK RAHAT
12. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvasının ilk maçı ise F Grubunda oynandı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Eti Group ile Çağkay Mühendislik takımları karşı karşıya geldi. Maçta çok rahat bir futbol ortaya koyan Eti Group, sahadan beklendiği gibi kazanarak ayrıldı. 10-4’lük skorla grup maçlarına galibiyetle başlayan Eti Group’ta Melih Öztorun attığı 4 golle takımının en skorer ismi oldu. Çağkay Mühendislik ise güçlü rakibi karşısında oyunun belirli bölümlerinde etkili olsa da istedi skoru elde edemedi.
MERKAN GOL YEMEDEN KAZANDI
Günün ikinci mücadelesi ile D grubunda oynandı. Gruptan çıkmak adına iddialı olan MerkanGroup, Kurtuluş Kuyumculuk firması ile karşı karşıya geldi. İki takımın da karşılıklı atakları ile başlayan müsabakanın ilerleyen dakikalarında oyunda hakimiyetini koyan MerkanGroup, Erkan Türkoğlu’nun 3 ve Şafak Gülmüş ile Çetin Canpolat’ın 1’er sayılarıyla sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı ilk haftayı 3 puanla tamamladı.
ETİ GROUP: 10- ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK: 4
SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri
HAKEM: Cankut Gönenç
ETİ GROUP: Engin Varıcıoğlu *, Kutay Şenyıl *, Burak Uzuner *, Melih Öztorun *, Engin Öztonga ** (Mehmet Açık *), Yaşar Aydın * (Cüneyt Civelek *), Eser Akbaş *
ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK: Cem Ali Boztepe , Hakan Yıldırım *, Serkan Yıldırım * (Mustafa Baytak *), Semih Okurer *, Salih Palancı * (Volkan Güç ), Selçuk Yavuz *, Vural Kotan * (Bayram Okurer *)
GOLLER: Kutay Şenyıl, Melih Öztorun (4), Engin Öztonga (3), Yaşar Aydın (2) (ETİ GROUP), Hakan Yıldırım, Semih Okurer (2), Selçuk Yavuz (ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK)
SARI KART: Vural Kotan (ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK)
MERKAN GROUP: 5- KURTULUŞ KUYUMCULUK: 0
SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri
HAKEM: Cankut Gönenç
MERKAN GROUP: Samet Tellioğlu *, Çetin Canpolat *, Metin Canpolat *, İsmail Kahveci *, Erdoğan Altun *, Şafak Gülmüş *, Emre Gürgen * (Erkan Türkoğlu *)
KURTULUŞ KUYUMCULUK: İbrahim İrkil *, İbrahim Menkara *, Mutlu Kaşdemir *, Burak Soğukpınar , Özgür Çiftci *, Davut Çelik *, Doğan Suvay *
GOLLER: Erkan Türkoğlu (3), Çetin Canpolat, Şafak Gülmüş
ŞÖHRETLER KARMASI MAÇI
YEŞİL-SİYAH TAKIM: 5-YEŞİL-SİYAH-BEYAZ TAKIM: 5
SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri
HAKEM: Derya Şanlıtürk
YEŞİL-SİYAH TAKIM: Nuri Erdoğan, Vahit Eryılmaz, Mustafa Soydabaş, Recep Sarıdoğan, Osman Çakır, Eser Kardeşler, Vefa Özcan, Yusuf Erenkaya, Eray Şamdan, Mustafa Çulcu, Recep Durul, Şenol Çiçek
YEŞİL-SİYAH-BEYAZ TAKIM: Ensar Bayburtlu, Alican Kazgan, Mustafa Aslı, Ecevit Eti, Tuncay Akgün, Mesut Akbulut, İrfan Uyan, Hakan Yağcıoğlu, Tayfun Balıkçı, İrfan Özkartal, Adem Sert, İbrahim Çoban
GOLLER: Vahit Eryılmaz (2), Eser Kardeşler, Eray Şamdan, Mustafa Çulcu (Yeşil - Siyah Takım), Tuncay Akgün, Mesut Akbulut, Hakan Yağcıoğlu (2), Tayfun Balıkçı (Yeşil - Siyah - Beyaz Takım)
Metin Özkan teşekkür etti
12. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nın açılış töreninin ardından bir açıklama yapan Tertip Komitesi Başkanı Metin Özkan, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan tüm konuklarına teşekkür etti…
AÇILIŞA KATILANLARA TEK TEK TEŞEKKÜR EDİLDİ:
Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt
2020 Tokyo Olimpiyat 2’ncisi Dünya Şamp. Karateci Eray Şamdan
Saadet Partisi GİK Üyesi Recep Sarıdoğan
CHP KBB Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir
Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Ö. Faruk Coşkun
AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan
Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı
Yeniden Refah Partisi Körfez İlçe Başkanı Ümit Pehlivan
DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Hatip Torgay’a
Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız
Körfez Belediyesi Meclis Üyeleri Doğan Orak, Murat Gülbiçim
CHP Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı
DEVA Partisi Körfez Belediye Başkan adayı Orhan Bozkurt
Saadet Partisi Körfez Belediye Başkan adayı Erkan Küçükemirler
Yeniden Refah Partisi Körfez Belediye Başkan adayı Latif İşcan
Kocaelispor Başkan Vekili Recep Durul
KASKF Genel Başkanı Murat Aydın
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan
Merkez Hakem Kurulu Önceki Dönem Başkanı Mustafa Çulcu
Kocaeli Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öznur Gökkaya
Teknik Direktör Eser Kardeşler
Eski profesyonel futbolcular Osman Çakır’a-Tuncay Akgün
Körfez Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Vahit Eryılmaz
Kullar 1975 Spor Başkanı Mehmet Fahri Altıntaş
İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya
Körfez Birlikspor Başkanı Maşallah Akbay
Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut
Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu
Özgür Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk
Özgür Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hayrettin Albayrak
Nokta TV Spor Müdürü Erdem Övüç
Kocaeli Meydan Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Yarar
Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar
KASKF Kurucu Başkanı Muharrem Hazer
Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş
Viranşehirliler Der.B. ve Kocaelispor Yöneticisi Çetin Zerenoğlu
Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Federasyonu B. Alican Kazgan
AKP Körfez Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Tugay Polat
Körfez Kulüpler Birliği Başkanı Tarık Gürgen
İlimtepe Mahallesi Muhtarı Kazım Elmas
Yönder Okulları Körfez Kampüs Müdürü İrfan Uyan
Yönder Okulları Körfez Kampüs İdari İş. Orhan Kabak
Kocaelispor Doktoru Doç. Dr. Alper Gültekin’e
Yarımcalılar Derneği Başkanı Atakan Yavuz’a
Güney Mahallesi Sosyal Yard. ve D.Derneği Bşk. Oktay Yaşar
Kocaeli Sivaslı İş Adamları Platform Başkanı Erkan Karataş
Kocaelispor Kulübü’nün eski Sportif Direktörü Bayram Oral
AYRICA:
Basın mensupları Halit Yılmaz, Yasin Ekinci, Vedat Tekin, Körfez Cem Evi önceki dönem Başkanı Durmuş Yıldırım, Körfez Belediyesi Zabıta Amiri Ercan Ulaş, Körfez Belediyesi Yarı Olimpik Havuzu Müdürü Ercan Söğüt, Kocaelispor Tercümanı Berkant Yıldır, Kocaelispor İdari İşler Görevlisi Yakup Arslan, iş insanları Hicri Uluçay, Mehmet Bozkurt, Yıldıray Sözen, Vefa Özcan, Erkan Babur, Ali Kaya, Ahmet Kapçak, Engin Ese, İrfan Özkartal, Mustafa Aslı, Ecevit Eti, Adem Sert, Mehmet Ak, İbrahim Çoban, Mehmet Atak, Erdem Torun, Zafer Dolu, spor adamları Hakuk Kaya, Mehmet Açık, Ali Yenigün, Tugay Kavurt, Nuri Erdoğan, Ensar Bayburtlu, Oktay Kocatekin, Ana sponsor FULL MEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Çiçek, basın ve protokol maçını yöneten Derya Şanlıtürk, maçları yöneten Cankut Gönenç…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.