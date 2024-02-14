BİR METİN ÖZKAN KLASİĞİ 12. ALTIN KİRAZ GÖRKEMLİ TÖRENLE BAŞLADI

BAŞLAMA VURUŞUNU SÖĞÜT VE CANTÜRK YAPTI

Alparslan Türkeş Spor Kompleksi yanında bulunan Körfez Belediyesi Çim Halı Tesislerinde gerçekleşen açılış töreni oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Kent genelinden çok sayıda davetlinin katıldığı törende güzel anlar yaşandı. Kent genelindeki saygın isimlerin oynadığı Şöhretler Karması mücadelesinin ardından protokol mensupları ile turnuvanın resmi açılışı yapıldı. Organizasyonun ilk maçında sahaya çıkan Eti Group ve Çağkay Mühendislik takımlarına başarılar dileyen kent protokolü, iki takıma ve gruplarda mücadele edecek olan tüm ekiplere turnuva müddetince başarılar temennisinde bulundu. Sembolik başlama vuruşunu ise Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt birlikte yaptı.

ŞAMPİYON ÇOK RAHAT

12. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvasının ilk maçı ise F Grubunda oynandı. Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Eti Group ile Çağkay Mühendislik takımları karşı karşıya geldi. Maçta çok rahat bir futbol ortaya koyan Eti Group, sahadan beklendiği gibi kazanarak ayrıldı. 10-4’lük skorla grup maçlarına galibiyetle başlayan Eti Group’ta Melih Öztorun attığı 4 golle takımının en skorer ismi oldu. Çağkay Mühendislik ise güçlü rakibi karşısında oyunun belirli bölümlerinde etkili olsa da istedi skoru elde edemedi.

MERKAN GOL YEMEDEN KAZANDI

Günün ikinci mücadelesi ile D grubunda oynandı. Gruptan çıkmak adına iddialı olan MerkanGroup, Kurtuluş Kuyumculuk firması ile karşı karşıya geldi. İki takımın da karşılıklı atakları ile başlayan müsabakanın ilerleyen dakikalarında oyunda hakimiyetini koyan MerkanGroup, Erkan Türkoğlu’nun 3 ve Şafak Gülmüş ile Çetin Canpolat’ın 1’er sayılarıyla sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı ilk haftayı 3 puanla tamamladı.

ETİ GROUP: 10- ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK: 4

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Cankut Gönenç

ETİ GROUP: Engin Varıcıoğlu *, Kutay Şenyıl *, Burak Uzuner *, Melih Öztorun *, Engin Öztonga ** (Mehmet Açık *), Yaşar Aydın * (Cüneyt Civelek *), Eser Akbaş *

ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK: Cem Ali Boztepe , Hakan Yıldırım *, Serkan Yıldırım * (Mustafa Baytak *), Semih Okurer *, Salih Palancı * (Volkan Güç ), Selçuk Yavuz *, Vural Kotan * (Bayram Okurer *)

GOLLER: Kutay Şenyıl, Melih Öztorun (4), Engin Öztonga (3), Yaşar Aydın (2) (ETİ GROUP), Hakan Yıldırım, Semih Okurer (2), Selçuk Yavuz (ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK)

SARI KART: Vural Kotan (ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK)

MERKAN GROUP: 5- KURTULUŞ KUYUMCULUK: 0

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Cankut Gönenç

MERKAN GROUP: Samet Tellioğlu *, Çetin Canpolat *, Metin Canpolat *, İsmail Kahveci *, Erdoğan Altun *, Şafak Gülmüş *, Emre Gürgen * (Erkan Türkoğlu *)

KURTULUŞ KUYUMCULUK: İbrahim İrkil *, İbrahim Menkara *, Mutlu Kaşdemir *, Burak Soğukpınar , Özgür Çiftci *, Davut Çelik *, Doğan Suvay *

GOLLER: Erkan Türkoğlu (3), Çetin Canpolat, Şafak Gülmüş

ŞÖHRETLER KARMASI MAÇI

YEŞİL-SİYAH TAKIM: 5-YEŞİL-SİYAH-BEYAZ TAKIM: 5

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Derya Şanlıtürk

YEŞİL-SİYAH TAKIM: Nuri Erdoğan, Vahit Eryılmaz, Mustafa Soydabaş, Recep Sarıdoğan, Osman Çakır, Eser Kardeşler, Vefa Özcan, Yusuf Erenkaya, Eray Şamdan, Mustafa Çulcu, Recep Durul, Şenol Çiçek

YEŞİL-SİYAH-BEYAZ TAKIM: Ensar Bayburtlu, Alican Kazgan, Mustafa Aslı, Ecevit Eti, Tuncay Akgün, Mesut Akbulut, İrfan Uyan, Hakan Yağcıoğlu, Tayfun Balıkçı, İrfan Özkartal, Adem Sert, İbrahim Çoban

GOLLER: Vahit Eryılmaz (2), Eser Kardeşler, Eray Şamdan, Mustafa Çulcu (Yeşil - Siyah Takım), Tuncay Akgün, Mesut Akbulut, Hakan Yağcıoğlu (2), Tayfun Balıkçı (Yeşil - Siyah - Beyaz Takım)

Metin Özkan teşekkür etti

12. Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nın açılış töreninin ardından bir açıklama yapan Tertip Komitesi Başkanı Metin Özkan, kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan tüm konuklarına teşekkür etti…

AÇILIŞA KATILANLARA TEK TEK TEŞEKKÜR EDİLDİ:

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt

2020 Tokyo Olimpiyat 2’ncisi Dünya Şamp. Karateci Eray Şamdan

Saadet Partisi GİK Üyesi Recep Sarıdoğan

CHP KBB Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir

Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Ö. Faruk Coşkun

AKP Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okutan

Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı

Yeniden Refah Partisi Körfez İlçe Başkanı Ümit Pehlivan

DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Hatip Torgay’a

Demokrat Parti Körfez İlçe Başkanı Veli Yıldız

Körfez Belediyesi Meclis Üyeleri Doğan Orak, Murat Gülbiçim

CHP Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı

DEVA Partisi Körfez Belediye Başkan adayı Orhan Bozkurt

Saadet Partisi Körfez Belediye Başkan adayı Erkan Küçükemirler

Yeniden Refah Partisi Körfez Belediye Başkan adayı Latif İşcan

Kocaelispor Başkan Vekili Recep Durul

KASKF Genel Başkanı Murat Aydın

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan

Merkez Hakem Kurulu Önceki Dönem Başkanı Mustafa Çulcu

Kocaeli Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öznur Gökkaya

Teknik Direktör Eser Kardeşler

Eski profesyonel futbolcular Osman Çakır’a-Tuncay Akgün

Körfez Belediyesi önceki dönem meclis üyesi Vahit Eryılmaz

Kullar 1975 Spor Başkanı Mehmet Fahri Altıntaş

İzmit Belediyespor Başkanı Yusuf Erenkaya

Körfez Birlikspor Başkanı Maşallah Akbay

Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut

Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu

Özgür Kocaeli Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk

Özgür Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü Hayrettin Albayrak

Nokta TV Spor Müdürü Erdem Övüç

Kocaeli Meydan Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Yarar

Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Ertuğrul Çınar

KASKF Kurucu Başkanı Muharrem Hazer

Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş

Viranşehirliler Der.B. ve Kocaelispor Yöneticisi Çetin Zerenoğlu

Kocaeli Anadolu İlleri Dernekler Federasyonu B. Alican Kazgan

AKP Körfez Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı Tugay Polat

Körfez Kulüpler Birliği Başkanı Tarık Gürgen

İlimtepe Mahallesi Muhtarı Kazım Elmas

Yönder Okulları Körfez Kampüs Müdürü İrfan Uyan

Yönder Okulları Körfez Kampüs İdari İş. Orhan Kabak

Kocaelispor Doktoru Doç. Dr. Alper Gültekin’e

Yarımcalılar Derneği Başkanı Atakan Yavuz’a

Güney Mahallesi Sosyal Yard. ve D.Derneği Bşk. Oktay Yaşar

Kocaeli Sivaslı İş Adamları Platform Başkanı Erkan Karataş

Kocaelispor Kulübü’nün eski Sportif Direktörü Bayram Oral

AYRICA:

Basın mensupları Halit Yılmaz, Yasin Ekinci, Vedat Tekin, Körfez Cem Evi önceki dönem Başkanı Durmuş Yıldırım, Körfez Belediyesi Zabıta Amiri Ercan Ulaş, Körfez Belediyesi Yarı Olimpik Havuzu Müdürü Ercan Söğüt, Kocaelispor Tercümanı Berkant Yıldır, Kocaelispor İdari İşler Görevlisi Yakup Arslan, iş insanları Hicri Uluçay, Mehmet Bozkurt, Yıldıray Sözen, Vefa Özcan, Erkan Babur, Ali Kaya, Ahmet Kapçak, Engin Ese, İrfan Özkartal, Mustafa Aslı, Ecevit Eti, Adem Sert, Mehmet Ak, İbrahim Çoban, Mehmet Atak, Erdem Torun, Zafer Dolu, spor adamları Hakuk Kaya, Mehmet Açık, Ali Yenigün, Tugay Kavurt, Nuri Erdoğan, Ensar Bayburtlu, Oktay Kocatekin, Ana sponsor FULL MEDYA Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Çiçek, basın ve protokol maçını yöneten Derya Şanlıtürk, maçları yöneten Cankut Gönenç…